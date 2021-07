Kruela, en 'First dates': "Soy de la generación Z, no tendremos trabajo, pero sí los mejores memes"

Kruela (su nombre real era María) dejó impactado a Carlos Sobera nada más cruzar las puertas del restaurante de First dates este jueves: "Eres Kruela, además de verdad", admitió el presentador al verla.

"Me llamo así porque es mi nombre artístico, lo elegí hace bastantes años, antes de ponerme así el pelo –mitad rubio, mitad negro-. Me han dicho que me parezco a Mónica Naranjo cuando lo llevaba igual en los 90", comentó la barcelonesa.

También destacó que estaba estudiando producción musical, pero que hacer música era muy caro: "A lo mejor me he tirado meses, literalmente, con tres euros en el bolsillo una semana entera, pero voy linda igual".

Kruela: "Me he tirado meses con 3 euros en el bolsillo una semana entera, pero yo voy linda igual" 😉👍 #FirstDates22J @firstdates_tv pic.twitter.com/KWpLcyjwqy — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) July 22, 2021

Su cita fue Ousman Jawo: "Mi trabajo, que es basurero, puede que esté mal visto, pero me han enseñado que, al fin y al cabo, a final de mes los billetes todos son los mismos. Vengo de una familia muy humilde", comentó.

Jawo: Puede parecer que mi trabajo, que es basurero, esté mal visto, pero a mí me han enseñado que, al fin y al cabo, a final de mes, los billetes son todos los mismos" 👍 #FirstDates22J https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/pi3VLxdxM9 — First Dates (@firstdates_tv) July 22, 2021

Ambos se comenzaron a conocer en la barra del local de Cuatro, donde a Kruela le llamaron la atención los tatuajes de Ousman Jawo y a él, la afición por la música de la joven barcelonesa.

La naturalidad de Kruela conquistó al basurero: "Ella está siendo muy transparente, muy directa. Me gustan mucho las chicas así porque de esa manera no te llevas sorpresas".

"La cultura del meme me gusta mucho porque soy de la generación Z, la que no va a tener trabajo, pero tenemos los mejores memes. Salimos de la depresión con ellos, lo afrontamos así y me parece la hostia", admitió Kruela.

Al concluir la velada, Ousman Jawo señaló que "es obvio que me gustaría tener una segunda cita con ella". La barcelonesa, por su parte, también quiso volver a quedar: "Es divertido y buena persona".