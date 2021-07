Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana puja més de 20 punts en un dia i supera els 540 casos

Amb tot, la Comunitat es manté més de cent punts per sota de la incidència mitjana acumulada a Espanya de 659,08 positius durant els últims 14 dies. En aquests moments, és la dotzena autonomia més afectada, mentre que ahir era l'onzena.

L'ocupació hospitalària també continua en augment i, segons les dades del Ministeri, la Comunitat ja té 611 pacients hospitalitzats amb Covid, la qual cosa suposa un 5,49% del total dels llits ocupats. Els ingressos en UCI també es mantenen en 79 pacients, amb el 9,56% d'aquests llits ocupats.

En les últimes 24 hores, 136 persones han ingressat en els hospitals de la Comunitat Valenciana i s'ha donat l'alta a 83. La taxa de positividad se situa en el 17,38%, més d'un punt i mig per damunt de la mitjana nacional del 15,81%.

LA IA ENTRE 20 I 29 ANYS FREGA ELS 1.500

Per edats, la incidència acumulada en el grup d'edat d'entre 20 i 29 anys segueix ascendint fins el 1.499,25 casos per cada 100.00 habitants. Segueix sent el grup que més incidència registra, seguit del de 12 a 19, amb 1.268,93.

Entre 30 i 39, la incidència se situa en 738,95; entre 40 i 49, en 383,28; entre els menors d'11 anys, en 420,29; entre 50 i 59, en 235; entre 60 i 69, en 194,07; entre els majors de 80, 143,56, i entre 70 i 79, en 107,80.