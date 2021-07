Vint-i-cinc estudiants amb diversitat funcional es graduen per la Universitat d'Alacant

20M EP

NOTICIA

Un total de 25 estudiants amb diversitat funcional es graduen aquest divendres per la Universitat d'Alacant en un curs de formació per a l'ocupació i la vida finançat per la Fundació ONCE en col·laboració amb el Fons Social Europeu (FSE) per a millorar la inserció laboral dels joves amb aquest tipus de discapacitat.