L'Ajuntament de València contractarà cent joves a l'atur durant nou mesos

La responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha ressaltat que "amb aquest nou pla d'ocupació, impulsat 100% amb fons municipals", es demostra "la sensibilitat i compromís d'aquesta administració" amb els joves, un dels col·lectius "més afectats per la pandèmia, a nivell laboral, però també emocional".

La regidora ha explicat que a més de contractes i formació aquest programa d'ocupació comptarà també amb assessorament especialitzat a través dels serveis de Barris per l'Ocupació i programes d'orientació basats en metodologies capdavanteres com la ludificació en la cerca d'ocupació.

"El grup de joves és tradicionalment un dels més castigats en l'àmbit laboral, sobre tot en moments de crisis com el qual acabem de travessar, per açò el pla que aprovem aquesta setmana en la Junta de Govern Local és tan necessari", ha explicat.

Per a poder ser una de les persones beneficiàries d'aquest pla cal tindre menys de 30 anys, estar inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA i a l'Agència d'Ocupació València Activa; estar empadronada en el municipi de València, amb anterioritat a la data d'aprovació del Pla Municipal d'Ocupació Juvenil per la Junta de Govern Local i estar en possessió de la titulació acadèmica sol·licitada i inscrita en la titulació/ocupació, segons el cas, en l'Agència d'Ocupació València Activa.

Els perfils demandats pel consistori són molt variats. La majoria dels llocs sol·licitats són de professionals de suport a l'Administració Pública per a tasques d'inspecció i control i tasques similars, encara que també hi ha d'arquitecte/a, mosso/a de càrrega, peonatge d'horticultura i jardineria o tècnics/as informàtics/as.

Els salaris a percebre variaran, en funció del lloc, entre els 1.124,72 euros i els 2.491,86 euros.

FORMACIÓ

Les més de 4.000 places formatives que s'ofereixen a través d'aquest pla s'agrupen en tres grans grups de competències: la cerca d'ocupació, les habilitats laborals i socials i la innovació i nous sectors econòmics.

D'aquesta manera, els i les joves interessats en formació sobre la cerca d'ocupació podran accedir a cursos com els de "Com fer entrevistes o reunions Zoom"; "Com tindre un perfil professional a les xarxes socials, "Marca personal" o "Entrevistes en anglés".

En el camp de les habilitats laborals i socials, les persones interessades podran formar-se en "Negociació"; "Intel·ligència emocional" o "Presentacions d'impacte" i les interessades en els camps de la innovació i els nous sectors econòmics podran rebre formació sobre de "Especialització en gestió de projectes"; "Ciberseguretat" o "Programació".