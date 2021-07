El TSJCV autoritza el toc de queda en 77 localitats i la limitació a 10 persones de les reunions

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autoritzat, tal com havia sol·licitat la Generalitat, la restricció de la mobilitat nocturna entre la 1 i les 6 hores en les 77 localitats de més de 5.000 habitants que presenten un major risc epidemiològic per Covid-19. Igualment, l'alt tribunal dóna llum verda a la limitació a un màxim de 10 persones de les reunions socials i familiars en tota la Comunitat Valenciana.

Aquestes mesures es troben contingudes en una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal datada aquest 21 de juliol i estaran en vigor durant el període comprés entre el 26 de juliol i el 16 d'agost, recorda el TSJ en un comunicat.

La Sala considera que són mesures "equilibrades", ja que es deriven d'elles "més beneficis per a l'interés general -contenció de la pandèmia- que perjuís sobre altres béns o valors en conflicte", al mateix temps que compleixen el "juí constitucional de proporcionalitat".

Expansió de la variant delta

L'acte -que compta amb el vot particular discrepant d'un dels magistrats, referit exclusivament a les limitacions a les reunions de persones, i que pot ser recorregut en cassació- al·ludeix a l'expansió de la variant Delta del coronavirus, el creixement exponencial de contagis, l'augment d'hospitalitzacions i la "situació propera al col·lapse que s'està ja produint en els centres d'Atenció Primària".

Amb eixes circumstàncies, descrites en l'informe d'evolució epidemiològica adjuntat a la sol·licitud de l'Administració, el Tribunal conclou que les mesures per a contindre la propagació del virus proposades són necessàries, idònies i proporcionades, per la qual cosa compleixen el "juí constitucional de proporcionalitat".

El TSJCV ha examinat la sentència del Tribunal Constitucional del passat 14 de juliol que declara inconstitucional el confinament general decretat pel Govern central amb el primer estat d'alarma en tractar-se d'una suspensió del dret a la lliure circulació.

A diferència d'aquella situació, la Sala entén que el 'toc de queda' no suspèn eixe dret sinó que el limita, doncs "únicament compromet cinc hores diàries en franja nocturna (des de la 01.00 a les 06.00 hores)" i "durant les restants 19 hores del dia qualsevol persona té intacta la seua llibertat de circulació per qualsevol lloc".

A més, "tampoc queda concernit en eixe període nocturn de 5 hores la totalitat de l'àmbit espacial de la Comunitat Autònoma, ja que la mesura afecta només als municipis més castigats pel virus, i no a tota la Comunitat", precisa.

Segons l'acte, les mesures proposades per la Conselleria de Sanitat Universal compleixen els requisits que fixa per a la seua adopció la recent jurisprudència del Tribunal Suprem, doncs la seua "justificació substantiva (...) està a l'altura d'intensitat i extensió de la restricció de drets fonamentals que es tracta".

Relacions socials i oci nocturn no reglat"

Són mesures necessàries i idònies -assenyala- per a interrompre la propagació del SARS-Cov-2, doncs "concerneixen al marc de les relacions socials i l'oci nocturn no reglat", que són les principals causes de contagis.

El Tribunal incideix en el juí de necessitat i sosté que no existeixen altres mesures "més moderades per a la consecució del propòsit amb igual eficàcia".

De fet, la Sala al·ludeix novament a la sentència del Tribunal Constitucional del passat 14 de juliol, segons la qual ha d'enjudiciar-se si la mesura resulta necessària "per no existir una altra menys incisiva en el dret fonamental i d'igual eficàcia".

"L'experiència pràctica que ara tenim i es posa de manifest en les justificacions de referència és que mesures més laxes que les que ací es tracten no han funcionat correctament", apunten els magistrats, que citen en suport d'eixa conclusió un informe de la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana aportat al costat de la sol·licitud de la Generalitat.