RTVE triarà el seu representant en Eurovisió 2022 mitjançant un esdeveniment musical a Benidorm a l'inici de l'any

Així ho han anunciat el president de la corporació, José Manuel Pérez Tornero; la directora de Continguts, Amalia Martínez; el president de la Generalitat, Ximo Puig; i l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en una presentació davant els mitjans aquest dijous.

L'esdeveniment consistirà en tres gales en tres nits consecutives durant el mes de desembre. Generalitat i Ajuntament finançaran el projecte, mentre que la radiotelevisió pública serà qui realitze l'esdeveniment per a televisió. També s'encarregarà de la selecció de les cançons. La idea és que el contracte siga per a més d'un any.

El president de RTVE, Pérez Tornero, ha assenyalat que "venim a guanyar". "Venim al fet que la gent jove guanye Eurovisió i que es projecte al món". A més, ha demanat "abandonar la melancolia i els mals resultats". "Quan s'ix, s'ix a guanyar", ha asseverat.

Pérez Tornero també ha remarcat la col·laboració entre institucions, ha destacat que la idea de conjuminar Eurovisió i Benidorm va ser del president, Ximo Puig, i ha agraït a l'alcalde que "se sumara de seguida" al projecte.

Per a Puig, la celebració d'aquest esdeveniment suposa posar en el centre "l'ànima i la cultura". "Gràcies per acceptar la magnífica idea que Benidorm siga la seu per a aconseguir guanyar, guanyar l'esperança", ha manifestat.

"Benidorm mai ha deixat de ser Benidorm, i ho serà més que mai amb aquest festival", ha asseverat Puig, que ha defès la celebració d'aquesta selecció.

Per la seua banda, Pérez ha assenyalat que la música "sempre ha estat lligada a aquesta ciutat". En aquest sentit, ha recordat el primer Festival Internacional de la Canción, que "va obrir Benidorm" al turisme nacional i internacional. "Des de Benidorm van arribar els més destacats èxits de la cançó espanyola".

"62 anys després torna la il·lusió", ha manifestat, i ha impulsat a "cantants i autors" a buscar saltar des de Benidorm a Eurovisió. L'antic Festival de Benidorm va deixar de celebrar-se en 2006 després de quasi 50 anys. Raphael, Julio Iglesias o Dyango van ser alguns dels artistes que van passar per la cita benidormera en les seues primeres etapes.

TRES GALES EN DIES CONSECUTIUS

La directora de continguts, Amalia Martínez, ha assenyalat que la idea és que les gales se celebren en tres dies consecutius, i es preveu que siguen dos semifinals i una final. Respecte a la selecció dels participants, ha indicat que serà una "convocatòria oberta".

La directora espera que l'esdeveniment "connecte amb l'audiència jove" i que es convertisca en una estratègia a llarg termini". "Aquest és un camí que creiem que ens portarà al llarg de diversos anys", ha agregat, amb el que espera que siga una "planificació anual".

"Volem posar el focus en l'impuls del talent musical, per a aconseguir encertar en la fórmula, que ha d'incloure bones cançons, artistes solvents i un espectacle visual ben dissenyat en el qual apostarem per un so musical actual", ha assenyalat, per al que es comptarà amb un grup de treball amb "els millors experts per a fer que el festival siga un èxit".

Els primers detalls que ha compartit han sigut que hi haurà un jurat mixt amb professionals i públic, i no es descarta un jurat internacional. També ha indicat que la preselecció de cançons es podrà veure en Play, la plataforma digital de RTVE, a la tardor.

Una vegada s'haja seleccionat la cançó, es preveu un pla de promoció internacional. L'objectiu és que la cançó "haja sonat abans del Festival en la població europea".

També ha indicat que hi haurà una nova persona per a ser cap de delegació de la Unió Europea de Radiodifusió (UER). Fins ara, Ana María Bordás ocupava aquest càrrec, però recentment va ser nomenada Cap d'Entreteniment de RTVE.

D'altra banda, Martínez també ha confirmat que Televisión Española participarà en el Festival d'Eurovisió Junior, encara que no hi haurà temps de celebrar una selecció. "Creiem que el nostre passat garanteix un èxit", ha agregat.

EUROVISIÓ 2022

Finalment, l'artista guanyador haurà d'acudir al Festival de la Cançó d'Eurovisió 2022, que se celebrarà a Itàlia al maig del pròxim any. Espanya és un dels primers països a confirmar el seu format de selecció per a buscar el successor de Maneskin, la banda de rock italiana que va guanyar en 2021 amb "Zitti i buoni".

Precisament, Itàlia utilitza com a mètode de selecció el Festival de Sanremo, un altre esdeveniment musical celebrat en una localitat turística, que porta des de 1951 congregant als principals exponents de la música italiana. Des que el país transalpí va tornar al festival en 2011 (no van participar entre 1998 i 2010), els diferents participants en Sanremo que han anat a Eurovisió han obtingut una victòria, dos segons llocs i un tercer, així com diversos resultats entre els 10 primers classificats.

Espanya, per la seua banda, porta sis edicions consecutives finalitzant en la part baixa de la taula, i no supera el lloc 20 des que Ruth Lorenzo quedara desena en 2014.

Edurne (21ª), Barei (22ª), Manel Navarro (últim), Amaia & Alfred (23º), Miki (22º) i Blas Cantó (24º) han sigut els últims representants espanyols. El país porta des de 1969 sense guanyar el festival i l'última vegada que va estar entre els cinc primers va ser en 1995, amb Anabel Conde.