Quién es Iván Rubio, el novio de Lola Mencía, finalista de 'Supervivientes 2021'

Lola Mencía se ha convertido en una de las estrellas de Supervivientes 2021 y en una de las finalistas de esta edición, cuyo ganador o ganadora se conocerá el próximo viernes 23 de julio en una gran gala final en Telecinco. Lola es conocida en televisión tras su paso por el programa La isla de las tentaciones, al que acudió junto a su expareja, Diego Pérez.

Tras dar por finalizada su relación en la isla, el corazón de Lola fue ocupado por Iván Rubio, jugador de fútbol y uno de los tiktokers con más seguidores en esta red social.

"Nunca he querido salir en televisión, ni hacerme famoso"

Iván Rubio ha formado parte de la plantilla del Fútbol Club Benidorm hasta la temporada de 2020-2021, aunque el club valenciano anunció el pasado mes de enero de 2021 que dejaría de formar parte del equipo. Por otro lado, el joven acumula más de 500.000 seguidores en su cuenta oficial de TikTok.

Hace unas semanas protagonizaba uno de los momentos más tensos del programa al aparecer rumores de infidelidad. Los colaboradores Nagore Robles y Miguel Frigenti afirmaron que el novio de Lola se había visto con una de sus exparejas. Iván Rubio reaccionaba anunciando que dejaría de defender a su novia en las galas del programa por los comentarios que se estaban diciendo sobre él.

"Nunca he querido salir en televisión, ni hacerme famoso, ni sacar ningún beneficio de todo esto. Si he aparecido es porque mi pareja me lo pidió y hasta el último momento no tomé la decisión", señalaba al respecto.

"Tengo una vida que dejé apartada única y exclusivamente por defender a mi pareja en su concurso, tomo esta decisión porque creo que es lo mejor para ella y para su concurso y, sobre todo, para mí y para los míos". "Y, por supuesto, aunque en la sombra, siempre defenderé el ¡Lola ganadora!", escribía.