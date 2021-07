El PP exige "soluciones urgentes" al corte de suministro de agua que sufre Fuente Tójar "desde hace tres días"

En este sentido y en una nota, Bermúdez ha criticado que es "inaudito que llevemos desde el pasado domingo sin agua corriente en Fuente Tójar" y la alcaldesa y su equipo de gobierno "todavía no hayan dado explicaciones a los vecinos". "No sabemos qué ha pasado en realidad, qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para solucionar el problema y qué medidas se están tomando para que no vuelva a pasar", ha asegurado.

Según ha expresado, los tojeños "no merecemos esta dejación de funciones por parte de la alcaldesa y menos aún que se nos intente concienciar de un uso racional de agua cuando resulta que con ello se intenta ocultar un desabastecimiento inminente cuyas causas aún no se ha explicado" y ha lamentado que ante "un problema de gran calado como la falta de suministro de agua obtenemos la callada por respuesta".

Bermúdez ha responsabilizado a la alcaldesa y al equipo de gobierno de "este corte de suministro que está generando graves perjuicios a los vecinos", motivo por el que ha exigido "explicaciones y que se depuren responsabilidades en cuanto que la Alcaldía no ha tomado medidas para contrarrestar la situación de los pozos de abastecimiento municipal".

Al respecto y para concluir, el popular ha recalcado que tampoco "se ha comprobado la situación de los depósitos municipales hasta que se han quedado sin agua y, todo ello, sin avisar a los tojeños del inminente corte de agua". "Esta situación se podría haber evitado y, por desgracia, ahora, en pleno verano y con unas temperaturas altísimas, los vecinos de Fuente Tójar estamos sin agua y sin saber cuándo volverá la normalidad al suministro de agua", ha apostillado.