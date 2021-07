AMPL.- Cvirus.- La Generalitat Valenciana es dirigeix al TSJ per a ampliar el toc de queda a 77 municipis

El passat 12 de juliol, l'alt tribunal valencià ja va donar el vistiplau -a més de la limitació a un màxim de 10 persones de les reunions socials i familiars en tot el territori valencià- a la restricció de la mobilitat nocturna entre la 1 i les 6 hores en 32 localitats de més de 5.000 habitants amb major risc epidemiològic per Covid-19.

La sala va considerar aleshores que les mesures -contingudes en una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal datada el passat 9 de juliol i en principi amb una vigència de 14 dies- són "equilibrades", doncs es deriven d'elles "més beneficis per a l'interés general -contenció de la pandèmia- que perjuís sobre altres béns o valors en conflicte", al mateix temps que compleixen el "juí constitucional de proporcionalitat".

Ara, l'Executiu valencià aposta per estendre la restricció per a controlar les dades de contagis. La proposta que ara es fa arribar per part de l'administració valenciana és, a la província de València, els municipis d'Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Bunyol, Burjassot, Canals, Xiva, Foios, Gandia, Godella, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco i Xirivella.

Pel que fa a la demarcació d'Alacant, serien L'Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro d'Alcoi, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada i la Vila Joiosa.

Finalment, a Castelló els municipis previstos són Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs.

Sobre la taula interdepartamental COVID d'aquest dijous, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterat que totes les decisions es basaran en la situació actual: "La prioritat sempre serà frenar contagis i assumir la corresponsabilitat col·lectiva amb les restriccions necessàries".

A Madrid, on ha participat en un desdejuni informatiu d'Europa Press, el cap del Consell, encara que ha reconegut que la situació és complicada per l'extensió de la variant Delta, ha insistit que "no té res a veure amb gener" quan hi havia quasi deu vegades més hospitalitzats.

DECISIONS "COHERENTS" AMB LA SITUACIÓ

"Cal prendre decisions, sempre les ha avalat el TSJCV i pensem que són coherents amb la situació", ha recalcat.

També ha subratllat que la immensa majoria de la població compleix amb la recomanació de portar mascareta, un fet pel que aposten ara altres autonomies i que la Comunitat va aconsellar en les últimes directrius sanitàries. El problema, ha recordat Puig, són els espais interiors i els "moments de confiança perquè aquest virus ataca la nostra manera de ser, més en l'àmbit mediterrani".

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha coincidit que els valencians "estan responent bé i amb responsabilitat" davant la dificultat de mantindre la distància quan hi ha aglomeracions.

Davant la interdepartamental d'aquest dijous, Barceló ha destacat que han demanat l'aval judicial per a poder mantindre algunes mesures i limitacions com les quals es van imposar fa 15 dies, entre elles el toc de queda en els municipis amb risc epidemiològic.