L'Ajuntament de València aprovarà una moció de condemna a les agressions masclistes, lgtbifòbiques, racistes i d'odi

A més, l'Ajuntament s'il·luminarà de blau aquest dijous, 22 de juliol, a petició de l'associació Moviment contra la intolerància, coincidint amb el Dia europeu en memòria de les víctimes de crims d'odi i el desé aniversari de la massacre d'Oslo i Utoya, on van morir 77 persones, la majoria adolescents, pels trets de l'ultradretà Anders Behring Breivik.

El document que s'acordarà en la pròxima sessió plenària arreplega la condemna per part de l'Ajuntament dels "discursos d'odi i negacionistes fets per partits i representants polítics des de les institucions públiques", ha indicat el consistori en un comunicat.

A més, el text insta les forces " polítiques democràtiques a no pactar amb qui promoga aquests discursos ni acceptar el seu suport en el normal funcionament institucional en salvaguarda de la democràcia, els drets humans i les llibertats constitucionals".

La moció també contempla "continuar recolzant des del consistori la celebració d'activitats de sensibilització per a la igualtat de tracte i contra la discriminació, la LGTBIfòbia, el racisme, la xenofòbia, el sexisme i el masclisme al nostre municipi".

Així mateix, s'insta el Consell a "continuar desenvolupant l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi" i a "continuar implementant les mesures arreplegades en la Llei 23/2018 d'Igualtat de les persones LGTBI, i la Llei 8/2017 Integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana".

Finalment, es demana "al govern de l'Estat que impulse polítiques de prevenció dels delictes d'odi i de formació i sensibilització tant de les forces i cossos de seguretat de l'Estat com del poder judicial en la lluita contra aquest tipus de delictes".

En la proposta presentada per la regidora delegada d'Igualtat, Lucía Beamud, es recorden els assassinats de Younes Bilal per racisme, de Johana Andrea per violència masclista i de Samuel Luiz per homofòbia, entre uns altres.

"ODI DE LA ULTRADRETA"

"Tot açò té lloc en un temps en el qual el discurs negacionista i d'odi de la ultradreta entra en les institucions, els mitjans de comunicació convencionals i en les noves tecnologies", assenyala el text.

Per açò, es conclou que "els representants de les polítiques democràtiques no podem quedar-nos impassibles quan són les persones més vulnerables les que estan sent assenyalades i quan és la nostra joventut la principal diana d'aquest procés homogeneïtzador i de radicalització ideològica que intenta la ultradreta per a frenar l'avanç aconseguit com a societat moderna, progressista, justa i igualitària".

La moció és una més de les iniciatives que s'han dut a terme des de la Regidoria d'Igualtat que encapçala Lucía Beamud per a acabar i condemnar les agressions d'odi que es produeixen a la nostra ciutat.