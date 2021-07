The War On Drugs editará el 29 de octubre su disco 'I Dont Live Here Anymore'

La banda estadounidense The War On Drugs, considerada una de las grandes promesas del rock actual y herederas del legado de, entre otros, Bruce Springsteen, han anunciado este miércoles la publicación el 29 de octubre de su próximo disco, I Don't Live Here Anymore.

Este álbum, el primero de estudio en cuatro años desde la publicación previa del galardonado A Deeper Understanding (2017), será editado por Atlantic Records y se puede escuchar ya el tema Living Proof, disponible en plataformas digitales de audio y de vídeo gracias a la producción dirigida en este caso por el cineasta Emmet Malloy.

Serán, según ha anticipado su discográfica, diez canciones nuevas que combinan "complejidad e imaginación" y que refuerzan los sentimientos de la "odisea personal" del líder de la formación, Adam Granduciel.

Fue tras la consecución del Grammy al "mejor álbum de rock" conseguido por A Deeper Understanding cuando este músico, junto al bajista Dave Hartley y el multiinstrumentista Anthony LaMarca, inició un retiro para grabar nuevas demos desde una perspectiva nueva: cada uno asumió un rol diferente al que desempeñan en el escenario.

Al final fueron siete estudios (incluido los míticos Electric Lady de Nueva York y los Sound City de Los Angeles), tres años de trabajo y doce las sesiones necesarias para completar el trabajo junto al productor Shawn Everett.

El lanzamiento de I Don't Live Here Anymore coincidirá con el inicio de la nueva gira de The War On Drugs en el arranque de 2022, con citas previstas por todo EE.UU. y su salto a partir de marzo a Europa, donde ofrecerán un primer concierto en el Helsinki Ice Hall de la capital finesa el día 22.

Oslo (27 y 28 de marzo), Copenhague (30 y 31 de marzo), Berlín (2 de abril), Milán (5 de abril), París (9 de abril) y Londres (12 de abril) serán algunas de las ciudades que reciban en diversos auditorios su directo. Ya en verano, está prevista su visita a España en el formato de festival, concretamente el 8 de julio al Mad Cool de Madrid.

The War On Drugs iniciaron su carrera discográfica en 2008 con Wagonwheel Blues, aunque fue su tercer largo, Lost in the dream (2014), el que les reportó fama internacional y comparaciones con Bruce Springsteen como revitalizadores de su estilo. En 2020 publicaron su último disco hasta la fecha, el directo Live drugs.