Un fallo garrafal por los nervios deja sin bote a una concursante de 'La ruleta de la suerte': "Tengo ganas de llorar"

Templar los nervios puede hacer que un concursante pueda llevarse o no un gran premio de uno de los tantos concursos de televisión que hay ahora mismo en parrilla.

Si no que se lo digan a Pepa, concursante de La ruleta de la suerte, que este martes iba embalada hacia el panel final, pero un garrafal fallo la dejó con la miel en los labios y con muchas ganas de llorar, como ella misma admitió.

La diferencia con, su contrincante, Borja, era mínima, y el que resolviera el panel con bote, donde había caído, con 1.700 euros, accedería a la final.

Pepa tenía todo de cara para alzarse con la victoria. Incluso daba saltos de emoción. "Llora, desahógate, llora, Pepa. No pasa nada, porque es de alegría, es de ilusión", le decía Jorge Fernández, presentador del concurso matinal de Antena 3.

Sin embargo, con el panel totalmente descubierto a excepción de dos consonantes, y con la concursante presa de la emoción de verse tan cerca de la gloria, esta dijo una consonante... que ya estaba descubierta.

"Habías hecho lo más difícil. Pero si te sirve de consuelo, estas cosas pasan"

Así, pasó de la más absoluta felicidad y emoción a un ambiente de tristeza. "Perdón, perdón, perdón. ¡Madre mía, no me lo puedo creer!", decía ella.

Jorge Fernández, que intentó animar a la concursante, tampoco se lo podía creer e intentó dar una explicación al fallo. "Ahora sí que podemos llorar, pero no de alegría", dijo. "Has visto la 'G' de refilón, que estaba ahí, y, con los nervios, te has liado y has dicho lo que habías visto. Habías hecho lo más difícil. Pero si te sirve de consuelo, estas cosas pasan", indicó.