Los secretos de Roberto Leal para mantener su espectacular forma física

"Guapo, listo y con buen cuerpo. ¿Qué te falta?". Con estas palabras se dirigía el deportista Javier Hernanz a Roberto Leal, quien el pasado fin de semana publicó un posado sin camiseta que dejaba ver su espectacular forma física.

El presentador de Pasapalabra ha contado en más de una ocasión que le gusta combinar su trabajo con sus aficiones y el deporte. De hecho, asegura que sigue un estilo de vida saludable basado en la buena alimentación y el deporte.

Las tres claves de su rutina son la "perseverancia, constancia y los buenos alimentos", tal y como afirmó él mismo en su post de la red social. Asimismo, detrás de estos pilares hay mucho más.

En una entrevista reciente con Pronto, el periodista explicó que su estilo de vida es cambiante y vive, a veces, altibajos. No obstante, no hay nada como ser consicente de ello y actuar en consecuencia para recuperar la forma física.

El comunicador, de 42 años, reconoce que es "de buen comer y buen beber", motivo por el que a comienzos de este año cogió "unos kilitos". Las vacaciones de Navidad le pasaron factura, así que no dudó en volver a los buenos hábitos.

"He estado haciendo ayuno intermitente una temporada. Me encuentro perfectamente. Ahora, que ya he encontrado mi peso, no lo hago. Al final, es como un poquito menos de lo que comía antes. No meter grasa, ni fritos, ni azúcares...", declaró a la mencionada revista.

Además, el presentador pretende mantener su físico a lo largo de este verano, sin caer en demasiados caprichos. "Parece que llegas al verano con los deberes hecho y te descuidas, se puede comer muy sano y muy bien también, soy fan de que el gazpacho esté en nuestras vidas todo el año. Estoy bebiendo gazpacho y salmorejo por encima de mis posibilidades", explicó a Europa press.