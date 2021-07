Amparo Mañés Barbé, nova coordinadora de la Xarxa d'unitats d'igualtat de gènere per a l'excel·lència universitària

La xarxa porta funcionant des de l'any 2009 amb trobades anuals i accions conjuntes com són els manifestos en els dies internacionals més assenyalats, 8 de març i 25 de novembre o, per exemple, la guia de bones pràctiques per a les universitats Teletreball i conciliació corresponsable en temps de Covid-19.

Però no ha sigut fins a l'assemblea celebrada virtualment el 6 de maig de 2021 quan es va aprovar el Reglament que ha servit per a formalitzar les bases de constitució de la RUIGEU, explica la Universitat de València en un comunicat.

D'acord amb aquest reglament, l'assemblea de la RUIGEU del passat 1 de juliol va procedir a l'elecció de tots els òrgans de la xarxa, com són el ple, la coordinadora, el comité executiu, el consell interterritorial, i els grups de treball de la xarxa.