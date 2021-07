El sector de las fiestas, con el apoyo del PSdeG, acusa a la Xunta de "ignorante" de sus demandas y urge una reunión

Así, en rueda de prensa, el presidente del Serfega, José Veiga, ha acusado a los dirigentes autonómicos de ser "ignorantes" al respecto del sector y de sus demandas, y ha reprobado que hayan "mentido" en sede parlamentaria cuando aseguran que pueden trabajar y tienen ayudas. En este sentido, recordó que un 15 de agosto hay 240 fiestas en toda Galicia y "a fecha de hoy es imposible hacerlas".

José Veiga ha sido rotundo al afirmar que es "mentira" que, por ejemplo, las orquestas tengan ayudas, porque solo las reciben "si trabajan", algo que "está siendo imposible". Además, afirmó que es "mentira" que alcaldes del PSOE o BNG "no estén colaborando" para hacer las fiestas y ha advertido de que "no se puede responsabilizar" a los ayuntamientos de que no haya fiestas este verano.

En su intervención, ha avanzado que se manifestarán el próximo 24 de julio, desde la Plaza de Galicia, para que su sector "sea escuchado". "El problema es que no quieren escuchar a los gallegos que quieren unas fiestas seguras", ha apuntado el presidente de Serfega, quien ha indicado que están dispuestos a todas las medidas de las que ese están hablando, como el certificado de vacunación o enseñar una prueba negativa de covid-19.

También han reclamado poder contar con un horario hasta las tres de la madrugada como el ocio nocturno y que se pueda consumir en las fiestas al aire libre en las mismas condiciones que los conciertos o la actividad de la hostelería.

ARREMETE CONTRA LAS PROMESAS

Además, afirmó que cuando desconvocaron las protestas que tenían previstas para el día de la prueba piloto fue porque recibieron "un correo electrónico" del responsable de Política Lingüística, Valentín García, a quien señaló como interlocutor y la persona que llevaba absolutamente todo" en la Consellería de Cultura. "Valentín (García) llevaba todo, no Román (Rodríguez) -el conselleiro-". "Nos mandó un correo en que nos prometió todos estos cambios y no cumplieron ninguno", ha apuntado.

También denunció que la última reunión antes de las elecciones del 12 de julio del pasado años, el Igape les comprometió "8,5 millones de euros" en ayudas, que llegaron a estar puestos en un borrador de decreto de ayudas, pero que se trasvasaron todas a la hostelería. En este sentido, indicó que "ellos también las necesitan", pero lamentó que se deje al sector de las fiestas al margen.

Además, ha afirmado que las condiciones que se han puesto "son un protocolo antifiestas". En este sentido, cuando les pidieron que tenían que incluirles, según lo dicho por José Veiga este martes, el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, les dijo: "¿Queréis un protocolo? Ahí lo tenéis, pero no vais a ser capaces de hacerlas". "Nos están diciendo que no las quieren", ha sentenciado.

"IGNORANTES" DE SUS DEMANDAS

Por ello, piden una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el vicepresidente primero y conselleiro de la Presidencia, Alfonso Rueda, para que escuchen sus demandas. "No es para exigir, sino para aclarar y puedan escuchar nuestra opinión, para que se puedan corregir (aspectos). Y puede sonar mal, pero no es nada malo, consideramos que son unos ignorantes del sector de las fiestas, no pueden entender de todo y lo entendemos, nosotros estamos para ayudar, y nosotros entendiendo que somos ignorantes de mil materias más, podemos ayudar", ha esgrimido José Veiga, quien ha subrayado que lo que quieren es que "vean los problemas" que tienen porque "no es verdad que haya un rescate" a este sector.

Y si lo que dice no es cierto, añadió, ha instado a los dirigentes autonómicos a que digan "cuál es el número específico" de ayuda al que se pueden acoger. Además, ha lamentado a las orquestas se "les estén exigiendo parar cinco minutos para poner un vídeo del Xacobeo, que parece que es lo único que les importa", incluso, dijo, "en la prueba piloto".

"Queremos que la gente disfrute, sea libre de contratar a una orquesta y tenga unas fiestas lo más parecido posible a lo que teníamos, controles de aforo y test, el problema es el horario y no nos dejan un rescate", ha aseverado el presidente de Serfega, quien ha indicado que las medidas que haya que adoptar "no es el problema". Recordó que se trata de un sector estacional, que acoge a más de 600 empresas del sector, y que las fiestas "no se hacen de un día para otro".

APOYO DEL PSDEG

Por su parte, acompañado de la diputada Leticia Gallego -responsable de comercio e industria-, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reclamado "ayudas" para un sector que no recibe apoyo por no poder desarrollar su actividad en plena pandemia y ha reclamado "protocolos" adecuados a la actividad.

Caballero ha recordado que el "escenario" actual "es muy distinto" con respecto al verano pasado, puesto que el 50 por ciento de la ciudadanía ya tene la pauta vacunal completa. Con todo, ha indicado que ante la quintan ola, hay que tener "todas las alertas encendidas" y "ser prudentes".

"La Xunta tiene que respaldar a todos los sectores que no pueden desarrollar su actividad", ha apuntado Caballero, quien ha apoyado que este sector tengan también "interlocución" con la Xunta, porque "lo está pasando mal" y "tiene que sobrevivir mes a mes".

"Cuando estamos en una gran crisis, la administración autonómica no le puede dar la espalda. Tiene que reunirse, establecer protocolos y poder desarrollar la actividad con todas las garantías", ha aseverado el líder socialista, quien ha recordado que la Xunta tiene fondos extra y debería hacerlos llegar a todos los sectores afectados. "Mientras no puedan existir estas actividades, hay que darles ayudas directas", ha apuntado.