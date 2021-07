Un exconcursante de 'American Idol', arrestado y acusado de pederastia

El cantante Ron Bultongez, de 25 años, fue arrestado en Grapevine, un barrio de Dallas, al norte del estado de Texas, después de que se personase en la comisaría con intención de entregarse el pasado día 15 de julio. Pesan sobre él múltiples cargos de pederastia y abuso de menores, han asegurado las fuentes policiales.

Tal y como han explicado desde el portal TMZ, el que fuera una de las sensaciones del programa American Idol de 2018 (la decimosexta temporada del programa), llegando a las semifinales, está acusado de cuatro cargos de penetración sexual de un/a (no se explicita) menor de 17 años en cuatro ocasiones.

El citado medio, que se disculpa por estar aún intentando recopilar un mayor número de detalles de las acusaciones, afirma que los documentos de la acusación del fiscal del condado de Tarrant añaden que los supuestos incidentes habrían tenido lugar entre diciembre de 2020 y febrero de este año.

Tras unos días entre rejas, Bultongez fue puesto en libertad, toda vez que pagó la cantidad de 50.000 dólares en concepto de fianza. Aún no ha comparecido ante el tribunal para enfrentar los cargos, aunque se ha fijado una vista para el próximo 13 de agosto.

A pesar de que TMZ se ha puesto en contacto para pedirle un comunicado o unas palabras, no ha habido respuesta por ahora, como tampoco lo han hecho, a petición de InTouch, desde el programa American Idol o el oficial de información pública del condado de Tarrant. Se baraja la posibilidad de que aún no tenga o se haya decantado por ningún representante legal.

En un principio, Bultongez fue eliminado después de que solo uno de los jueces (Luke Bryan) votase a favor, por dos que votaron en contra, Katy Perry y Lionel Richie. Pero este último cambió de parecer y entró en la competición. Cayó eliminado tras cantar Someone To You, del grupo Banners, junto a la propia banda.

En uno de sus totales mirando a cámara, confesó: "Nací en el Congo. Mi madre, mis hermanos y yo vinimos aquí como refugiados, así que de verdad deseo inspirar a otras personas. Esta oportunidad en American Idol significa que puedo hacer una carrera con mi música y mostrarle a mi hijo lo que puede suceder si sigues tus sueños".