Antiguos compañeros, contra 'Mari Carmen y sus muñecos': "Era una cosa tremenda"

A raíz de los últimos acontecimientos en los que José Luis Moreno se ha situado en el ojo del huracán tras su detención por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, otra icónica ventrílocua de nuestro país, 'Mari Carmen y sus muñecos' es ahora noticia tras salir a la palestra antiguos compañeros que critican su supuesta difícil forma de trabajar, sus malas formas y su complicada personalidad.

Periodistas, humoristas y presentadores han querido dar su opinión en Socialité, y, visto lo visto, las hay de todos los colores.

Hilario López Millán, por ejemplo, aseguró en el programa de María Patiño que Mari Carmen era "muy estrella" y que "iba de diva": "Era una cosa tremenda", dijo el veterano periodista.

José Manuel Parada aseguró que "ella está acostumbrada a que la gente la escuche, a ella y a sus muñecos". De lo contrario, Mari Carmen, según el presentador, se incomoda.

Teresa Berengueras dijo de ella ser una mujer muy reservada. "O se la contrataba, o se la entrevistaba. Hacía eso y punto pelota", definió la periodista sobre la complicada personalidad de Mari Carmen.

Además, un trabajador de Cámbiame relató el duro episodio que vivió cuando la llamaron para participar en el programa de Carlota Corredera.

El programa incluso rescató un audio de Encarna Sánchez hablando de la ventrílocua con unas palabras muy duras. "Procura no llamarme, porque te he calado. Tú habla de tus tonterías y gilipolleces con Doña Rogelia, pero de mí no hables, que soy una persona muy seria", llegó a decir la locutora.

"¿Os vais a cargar en Telecinco a todos los artistas?"

Pero no todos iban a ser malos testimonios, porque el programa contó con otro, el de Ángel Garó, que decía todo lo contrario sobre Mari Carmen. "Pero, ¿eso quién lo dice? Me parece asqueroso. Es una persona maravillosa y una institución en España. ¿Os vais a cargar en Telecinco a todos los artistas?", decía visiblemente afectado el humorista.