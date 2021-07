El capricho de 80.000 euros de Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales han comenzado una nueva vida. El Dj y su mujer, que acaba de dejar su colaboración en Viva la vida, donde llevaba como tertuliana dos años, acallan los rumores de separación como buena mente pueden.

"Kiko y yo estamos muy bien y no nos vamos a separar ni nada de eso, ni tampoco voy a entrar en ningún reality... ni de coña, no, no, no", explicó ella a través de un audio en el que fue su programa los últimos 24 meses.

Además, confesó que estos días está "aguantando muchas tonterías y muchas especulaciones estúpidas", aunque no le da demasiada importancia.

Ahora, Irene y Kiko, que llevaban meses buscando coche nuevo, sobre todo desde que Isabel Pantoja decidió llevarse el que ellos usaban, se han hecho con un coche de auténtico lujo.

Según publicó el DJ en sus redes, y especifica la revista Lecturas, la pareja ha adquirido un Audi Q7 en color gris metalizado que ha recogido en un concesionario de Sevilla: "Ya llegó el día esperado, ya tenemos nuestro coche", confesaba Rivera muy ilusionado en las redes sociales, donde colgó un vídeo de su nuevo 'juguete'.

Según la misma información, aunque aún se desconoce si el artista lo ha comprado íntegramente o lo utilizará a través de renting, lo cierto es que el nuevo capricho de Kiko tiene un precio base de 80.000 euros sin contar los extras.