Irene Rosales responde sobre los rumores de crisis con Kiko Rivera

Irene Rosales abandonó el domingo pasado el programa Viva la vida a causa de la presión a la que estaba sometida por el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

Es entonces cuando se han desatado los comentarios acerca de una posible ruptura de la pareja o la participación de la colaboradora en un nuevo reality de Telecinco.

También los diversos programas del corazón de la cadena han especulado con que Irene Rosales habría preferido centrarse en sus colaboraciones en las redes sociales como influencer, con las que conseguiría una cantidad de dinero que le permitiría mantener a sus hijas.

Ante los rumores que han surgido, ella misma ha querido aclarar su situación sentimental y profesional en el que fue su programa.

"Kiko y yo estamos muy bien y no nos vamos a separar ni nada de eso, ni tampoco voy a entrar en ningún reality... ni de coña, no, no, no", explicó a través de un audio.

Confiesa que estos días está "aguantando muchas tonterías y muchas especulaciones estúpidas", aunque no le da demasiada importancia.