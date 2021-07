(Crónica) Feijóo, "fondo de armario" del PP, mantiene apagado el debate sucesorio mientras promete a ayudar a Casado

20M EP

NOTICIA

"No" le queda "ningún reto personal por satisfacer" pero se presenta porque tiene "ganas de más", igual que no descarta expresamente volver a ser candidato a la Xunta en 2024 y tampoco se compromete a ello. Así es Alberto Núñez Feijóo, elegido este sábado por quinta vez consecutiva líder de los populares gallegos en un congreso sin rival y con una dirección que no da pie a alimentar el debate sucesorio.