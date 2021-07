Omar Montes sorprende a sus seguidores al publicar su primer libro

Omar Montes ha sorprendido este viernes a sus seguidores con el anuncio de la publicación de su nuevo trabajo que estará disponible a partir del próximo 6 de octubre: su primer libro.

Mi vida mártir es el título que ha elegido para su primer desafío literario, frase que le ha caracterizado desde que se hiciera conocido gracias a los programas del mundo del corazón.

"Con este libro o acabo preso o me hago famoso", bromeaba a través de sus redes sociales. El cantante también ha querido agradecer el trabajo de Luis Salvador y de Boris Izaguirre, quien ha escrito el prólogo, para que este proyecto saliera adelante.

En el libro, el que fuera pareja de Isa Pantoja ha relatado a través de una novela autobiográfica cómo ha sido su vida y los problemas a los que ha tenido que hacer frente para hacerse un hueco en la música.

"He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas. La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle", explicaba en el resumen difundido por la editorial.

"Si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera puede", animaba a sus seguidores a luchar por sus sueños.

La publicación se llenaba enseguida de felicitaciones de varias celebrities, entre quienes estaban Kiko Rivera y Paula Echevarría, además de compañeros de profesión, que no han dudado en apoyar al artista.