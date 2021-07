Carlota Corredera rescata una foto de su boda para recordar a Mila Ximénez: "Ahí estaba ella, con su versión más dulce"

Hace siete años, Carlota Corredera se daba el 'sí quiero' con su marido, Carlos de la Maza, en una ceremonia a la que asistieron sus familiares y amigos. Y entre ellos se encontraba, cómo no, Mila Ximénez, quien no dudó en disfrutar del evento junto a sus compañeros de Sálvame.

Por ello, la conductora del espacio de Mediaset ha querido recordar aquel día tan especial haciendo hicapié, eso sí, en la presencia de su amiga, que falleció el pasado mes de junio a causa de un cáncer de pulmón. Por primera vez, el recuerdo de su boda le ha dejado un sabor de boca agridulce.

"Esta fotografía es del álbum de mi boda. Ese 15 de junio de 2013, Mila sonreía y aplaudía mientras Carlos y yo nos casábamos antes nuestros familiares y amigos", ha avanzado este viernes la periodista en su post de Instagram, donde ha incluido una imagen en la que Ximénez aparece acompañada de algunos de sus compañeros en Telecinco, como Kiko Hernández y Gema López.

"Y ahí estaba ella, en su versión más dulce. Esta tarde vuelvo a Sálvame, mi primer día en el plató #MilaXiménez. Te sentiré muy cerca, querida Mila", rezan las últimas líneas.

Corredera, que ha retomado su labor como presentadora tras pasar unos días de vacaciones, ha sumado más de 17.000 'me gusta' en su publicación, así como también ha recibido cientos de mensajes de cariño como "ánimo", "me tendrás contigo", "me encantaba el hucarán Mila" o "parece mentira que Mila ya no esté".