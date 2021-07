Primer contacto telefónico entre el Estado y la Generalitat para preparar la Comisión Bilateral

La consellera de la Presidència de la Generalitat catalana, Laura Vilagrà, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ya han mantenido un primer contacto telefónico para preparar la Comisión Bilateral.

Así lo ha explicado Vilagrà, en una atención a la prensa desde Vilada (Berguedà) este viernes, donde ha añadido que aún no hay una fecha fijada.

Para el Govern es "innegociable" que la reunión se celebre entre finales de julio y principios de agosto

La consellera ha recordado a la ministra el "compromiso" de los dos gobiernos para reunir la Bilateral en julio: "Estamos acabando de ajustar el calendario. Esperemos que sea antes del verano".

Vilagrà también ha subrayado que Rodríguez "tiene ganas" de profundizar en el espacio bilateral entre la Generalitat y la Moncloa. Para el Govern es "innegociable" que la reunión se celebre entre finales de julio y principios de agosto.

Vilagrà ha añadido que, en la llamada de este viernes, el Govern ha vuelto a emplazar a la Moncloa a reunir la Bilateral antes del parón estival para "marchar con los deberes hechos". La consellera ha concretado que hay muchos temas que hablar sobre el ámbito social y en infraestructuras, y que se han acumulado muchas cosas desde la última reunión de la Bilateral (2018). "Que la ministra acabe de aterrizar no tendría que ser un motivo para que se aplazase mucho en el tiempo", ha advertido Vilagrà.

"Nos mantenemos con este calendario", ha continuado la consellera, que ha añadido que si hay aspectos que no se puedan trabajar en julio porque no están "demasiado maduros", se puede marcar un nuevo calendario más adelante para acabar de abordarlos. "Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad para comenzar a abordar temas sociales y de infraestructuras", ha finalizado.

La consellera ha recordado que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez, acordaron que la Bilateral se reuniese en julio. Así lo explicó Aragonès después de la reunión que mantuvo con Sánchez en la Moncloa, en la vuelta al diálogo entre los dos gobiernos.