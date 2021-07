Preparen una minisèrie sobre la figura del poeta Miguel Hernández

Es tracta d'un "ambiciós projecte" en el qual la productora de César Benítez està comptant amb la participació dels descendents del poeta i que sota la figura de la seua nora, Lucía Izquierdo, "avalen i recolzen una ficció que persegueix homenatjar la figura del poeta i dramaturg la desaparició del qual va truncar una de les trajectòries més prometedores de les lletres espanyoles del segle XX", segons informen els responsables del projecte en un comunicat.

El director Benito Zambrano ('Solas', 'Intemperie', 'La voz dormida') i el guionista Curro Royo ('Desaparecidos', 'Cuéntame', 'Las aventuras del capitán Alatriste') són "els pilars" sobre els quals es construirà aquesta història en la qual el públic serà "testimoni de la humil infància, la seua formació autodidacta així com de la persecució i posterior enjudiciament al que es va veure sotmès pel seu compromís polític durant la Guerra Civil Espanyola".

Per a Plano a Plano, aquesta minisèrie sorgeix en "un moment idoni" -en complir-se 79 anys de la seua defunció en el Penal d'Alacant- per a retre homenatge no només a l'obra del popular literat, sinó per a reconéixer el seu llegat de compromís polític i defensa de les seues idees.