Barceló insta al Ministerio a dar el "marco jurídico" para usar el pasaporte Covid más allá de la movilidad

Así lo ha manifestado la titular de Sanidad del gobierno valenciano a preguntas de los medios durante un acto celebrado en el Distrito Digital de Alicante.

Barceló ha aseverado que el Ministerio está trabajando ya para establecer el marco jurídico que regule el uso del 'pasaporte Covid', algo que ha expuesto en diversas reuniones la Generalitat Valenciana.

Ha especificado que se trataría del mismo que se utiliza en la Unión Europea para poder acceder a un país a través de un aeropuerto y funcionaría a través de los códigos QR, que se instalarían en los espacios donde sea utilizado para, así, dar más "tranquilidad" y "seguridad".

La consellera ha hecho notar que hasta que no se articule ese marco legal no se podrá usar para esos usos alternativos, por lo que de momento no se puede contemplar su puesta en marcha para este verano, aunque esa precisión la tendría que hacer el Ministerio. "No se puede usar porque no tenemos el marco jurídico, lo tendría que contestar el Ministerio pero hemos urgido a que en el menor tiempo posible podamos tener regulado el uso de este certificado", ha apostillado.

Preguntada por la polémica surgida en Francia por las reticencias de la sociedad a este pasaporte debido que puede "discriminar" a aquellas personas que no se han vacunado, Barceló ha respondido que desconoce lo ocurrido en el país galo, pero ha insistido en que se trata de "un pasaporte mejor que certifica, no solo que estés vacunado, sino que has pasado la enfermedad o que dispones de PCR negativas que acreditan que no tienes el virus".

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se ha referido a este pasaporte como "una conquista de la concertación europea de la comunidad científica y de la gobernanza, no solo de la movilidad sino para otros usos", por lo que podría ser una "hipótesis de trabajo muy interesante".

"La propia Comisión Europea recomendó a los estados miembros que amplíen las posibilidades los usos culturales de esta herramienta, que es una herramienta que genera confianza, seguridad sanitaria, que no sólo debe servir para cruzar fronteras", ha argumentado.

Igualmente, ha sostenido que en una comunidad de festivales, de industrias culturales y musicales que se han visto tremendamente afectadas, con casi dos años en el "dique seco", podría ser una "hipótesis de trabajo muy interesante, porque pretende reconciliar la salud, que en la jerarquía de valores es fundamental, con la dinámica económica y recuperación de unos sectores que son estratégicos en el modelo turístico".

"Creo también que podría ser un revulsivo para aquellos segmentos o franjas de edad que todavía se han mostrado reticentes a la hora de tomar la decisión de vacunarse. La respuesta de la ciencia es la vacuna y creo que si permite más facilidades, oportunidades y fluidez creo que debemos encaminar los esfuerzos en esa dirección", ha añadido.

También ha dicho que "no solo los no vacunados deben sentirse marginados porque el certificado recoge otras informaciones como la inmunidad de la persona o el test de antígenos", por lo tanto, "para nosotros es un instrumento de trabajo que permitirá' dinamizar sectores que lo están pasando muy mal".

HOTELES Y BARES

A preguntas de los medios sobre si será "necesario" este certificado para acudir a tomar un café o a un hotel, Colomer ha respondido que valdrá "no sólo para cruzar fronteras, sino también entrar en un festival".

"Nosotros hemos hablado de ámbitos en los que pueda ser una hipótesis de trabajo que dinamice y que rescate sectores que por aforo se ven tan restringidos que ya ni las convocatorias son viables ni factibles ni sostenible; el hotel tal vez ya ha encontrado un espacio de fluidez que no precisa exactamente este instrumento, al igual que los bares", ha matizado.

Por último, ha culminado que en este momento "la inquietud es salvar los muebles del ámbito de la música y de la cultura".