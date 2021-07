Sin la televisión, esta es la única fuente de ingresos de Irene Rosales

Después de dos años colaborando en Viva la vida, el programa de actualidad que se emite los fines de semana en Telecinco, Irene Rosales ha dado un paso atrás y ha decidido que lo deja.

"No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko… Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más", afirmó el pasado fin de semana la ya excolaboradora del programa.

"Subir a trabajar se me hace un mundo, el tiempo en casa con las niñas es agobiante, el poco tiempo que paso con mi marido… Analizo todo y decido que tengo que frenar para estar bien con todos y conmigo misma", dijo sobre la decisión, alegando también que se sentía "liberada" tras dar este paso.

"He intentado controlar la situación, pero llega un momento en el que no puedo controlar las cosas. No puedo controlar la impulsividad de mi marido, que hablen de mí en televisión…", añadió.

Ahora, tras dejar la tele, las interrogantes tienen que ver con sus fuentes de ingresos. Según informa la revista Lecturas, con el su marido, Kiko Rivera, sin una agenda de actuaciones en el horizonte a consecuencia de las restricciones sanitarias, las redes sociales se han convertido en la única manera de que la sevillana ingrese dinero en las arcas familiares.

La joven se tendrá que esmerar a partir de ahora aún más en su faceta como influencer en Instagram, donde acumula casi 700 mil seguidores.