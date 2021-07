Kiko Rivera e Irene Rosales se declaran su amor públicamente para desmentir los rumores de ruptura

Dos días después de que el paparazzi Pablo González afirmara en Sálvame que la relación de Kiko Rivera e Irene Rosales tiene los días contados, ambos se han unido para acallar los rumores de crisis gritando su amor a través de Instagram.

La modelo, que el pasado fin de semana anunciaba su marcha del programa Viva la vida, donde se sentó como colaboradora durante dos años, ha compartido una romántica instantánea tomada en la piscina dándose un beso con el músico.

"Abrázame fuerte", reza la leyenda del post, en el que la pareja ha recibido una oleada de mensajes de cariño y de apoyo a raíz de las últimas informaciones. Eso sí, entre los comentarios destaca el que ha escrito el Dj, pues es una evidente declaración de intenciones: "Siempre, cariño, siempre".

De esta forma, el matrimonio ha querido demostrar que entre ambos todo está bien y que, pese a los problemas personales que atraviesan desde hace meses, piensan seguir adelante de la mano de sus hijas, Ana y Carlota. De hecho, el músico también ha publicado una emotiva 'historia' en Instagram en la que se lee la frase "siempre juntos".

Rumores de crisis

El pasado lunes, Pablo González acudió al programa de las tardes de Telecinco con una inesperada noticia: la pareja estaría a punto de romper y, además, Rosales sería quien habría incitado a Rivera a agravar sus conflictos familiares (el Dj no se habla con su madre, Isabel Pantoja, desde el pasado año).

"La exclusiva es que toda esta tensión está llevando a la pareja a unos términos en los que la relación está tambaleándose. Ella está esperando el momento apropiado para dar la noticia", contó el reportero gráfico en Sálvame.

"¿La noticia puede ser la ruptura matrimonial?", le preguntó Jorge Javier Vázquez al invitado. "Sí. Podemos llamar a muchos compañeros que están trabajando en la calle. De momento, yo sé que me van a desmentir", dijo. Unas palabras que no terminaron de convencer a todos los tertulianos, y así lo dejó ver Anabel Pantoja.

"Irene ha dejado la tele, y ha dado sus motivos. Hay muchos motivos por los que ha tomado esta decisión. Como tus compañeros no están en la cabeza de Irene, no te adelantes a algo que no ha sucedido. ¿Cuántas veces ha dicho él que viene porque le da la gana? Incluso que ha venido en contra de la decisión de Irene. Si el propio protagonista lo cuenta no entiendo por qué ahora cuentas que Irene está detrás", se quejó la colaboradora en pleno directo.