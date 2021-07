Kiko Rivera e Irene Rosales estarían a punto de romper, según el paparazzi Pablo González en 'Sálvame'

Pablo González, veterano paparazzi que conoce todos los entresijos del mundo del corazón, dejó este martes un auténtico bombazo en Sálvame. El fotógrafo aseguró que la relación matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales podría estar a punto de romperse.

"En el corrillo profesional de Sevilla, en toda la profesión, sabemos que la que está detrás de todos los movimientos de Kiko Rivera es Irene Rosales. Ella es la instigadora y la que está detrás de todo", empezó diciendo González.

"La exclusiva es que toda esta tensión está llevando a la pareja a unos términos en los que la relación está tambaleándose. Ella está esperando el momento apropiado para dar la noticia", sorprendió.

"¿La noticia puede ser la ruptura matrimonial?", le preguntó Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio del corazón de las tardes de Telecinco. "Sí. Podemos llamar a muchos compañeros que están trabajando en la calle. De momento, yo sé que me van a desmentir", respondió firmemente el reportero gráfico.

Anabel Pantoja, presente en plató, reaccionó negando la noticia. "Irene ha dejado la tele, y ha dado sus motivos. Hay muchos motivos por los que ha tomado esta decisión. Como tus compañeros no están en la cabeza de Irene, no te adelantes a algo que no ha sucedido. ¿Cuántas veces ha dicho él que viene porque le da la gana? Incluso que ha venido en contra de la decisión de Irene. Si el propio protagonista lo cuenta no entiendo por qué ahora cuentas que Irene está detrás", le echó en cara la influencer.