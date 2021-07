Promotors musicals rebutgen les "insuficients" ajudes de l'IVC i demanen una explicació "urgent"

L'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) ha expressat el seu "profund desacord" amb la resolució provisional d'ajudes que l'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha publicat aquesta setmana. Per això, representants del sector han sol·licitat una "reunió urgent amb els màxims responsables de l'Institut Valencià de Cultura perquè oferisquen una explicació".

El col·lectiu professional que aglutina a més de 20 empreses musicals a la Comunitat no entén com "en un període tan catastròfic per al sector, en el qual la facturació ha caigut més del 80% en festivals segons dades publicades recentment, tan pocs projectes hagen rebut suport per part de la institució". Des del col·lectiu professional s'han presentat un total de 29 projectes dels quals només sis han sigut acceptats, detallen en un comunicat.

L'associació emfatitza que la música en directe "ha sigut una de les grans damnificades per la crisi de la Covid-19". No obstant això, per a poder sobreviure i salvar els milers de llocs de treball que genera, les empreses musicals estan realitzant "esforços ingents per a adaptar-se a la nova situació i aplicar els protocols sanitaris necessaris per a poder mantindre les programacions de cicles i festivals a l'estiu". Les activitats musicals programades per a l'estiu s'estimen en més de 400.

"En un sector que ha demostrat ser segur i que no ha registrat cap focus de contagi des de l'esclat de la pandèmia - lamenten -, la Conselleria de Sanitat ha imposat uns protocols que en altres sectors no s'apliquen i que està dificultant molt l'assistència als concerts, estigmatitza a la música en directe, i provoca que el públic desistisca de comprar una entrada. La caiguda del consum cultural s'estima en un 40%", asseguren.

Per tot això, incideixen, "no s'entén que, en un moment crucial per a la supervivència d'aquest sector productiu que genera un volum econòmic superior als 150 milions d'euros a la Comunitat i dona ocupació a milers de persones, l'administració pública valenciana no complisca el seu compromís de donar major suport a un teixit empresarial la supervivència del qual corre greu risc des de fa més d'un any".

En opinió d'aquestes mercantils, la quantitat econòmica de la convocatòria d'ajudes de l'IVC destinada a festivals, cicles i commemoracions musicals és "del tot insuficient i hauria de ser molt superior per a poder complir amb els objectius de suport al sector musical que des de la Conselleria es va prometre, però encara resulta més inconcebible que aquestes ajudes no hagen pogut arribar a projectes i iniciatives de valor cultural que dinamitzen l'economia i generen ocupació".