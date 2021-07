Puig demana el trasllat de Ports de l'Estat a la Comunitat Valenciana: "No comprenc que estiga a 350 km de la mar"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat formalment al Govern d'Espanya el trasllat de Ports de l'Estat a la Comunitat Valenciana. Segons ha anunciat durant la clausura de l'assemblea de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), el cap del Consell ha enviat una carta al president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, per a sol·licitar-li de manera oficial que la seu d'aquesta institució, que coordina i controla l'eficiència dels ports de titularitat estatal i depén del Ministeri de Transports, trasllade la seua seu a la seua comunitat, on, en la seua opinió, estaria "més ben situada" per la seua proximitat a la mar, on es troben els ports que gestiona.

"L'altre dia, Vicente [Boluda, president d'AVE] deia a Palma que no comprenia, com jo tampoc comprenc en absolut, que Ports de l'Estat estiga a 350 quilòmetres de la mar. Com tantes altres institucions, però aquesta específicament", ha afirmat durant la seua intervenció en el fòrum patronal. "I per això, Vicente, ja he demanat formalment per carta al Govern d'Espanya que Ports de l'Estat estiga en la Comunitat Valenciana. Perquè estaria més ben situada ací o en qualsevol altre àmbit de costa que a Madrid", ha sostingut.

En la seua opinió, el "centralisme ineficient que absorbeix recursos i drena riquesa" no és l'únic desafiament al qual s'enfronta la Comunitat Valenciana, i ha qualificat com a reivindicacions inajornables el finançament autonòmic o el Corredor Mediterrani.

En aquest sentit, ha advocat per establir aliances territorials que facen possible el "progrés de l'Espanya d'Espanyes", "en la qual no tot passe per Madrid". Com a exemple dels "ponts" entre territoris que la Comunitat Valenciana està impulsant, el president s'ha referit a la recent cimera celebrada a Palma, així com a la pròxima reunió que sobre el sistema de finançament es mantindran a Andalusia.

Trobada europea a València

En el transcurs de l'acte, en el qual també ha intervingut Josep Antoni Durán i Lleida, el president també ha anunciat que el pròxim mes de setembre se celebrarà a València una trobada amb alts representants de la Comissió Europea amb la finalitat que les empreses valencianes coneguen la nova estratègia industrial de la Unió Europea i puguen formar part de les aliances empresarials europees.

La trobada contribuirà al fet que les empreses valencianes puguen aprofitar l'"oportunitat històrica" que suposa participar en grans aliances empresarials, com les ja anunciades per a la fabricació de bateries elèctriques, l'hidrogen verd, o l'aviació de zero emissions.

Referent a això, Puig ha manifestat que "malgrat les dificultats del present, hem de començar a pensar en un futur" per això el Consell està impulsant aliances estratègiques, però són les empreses les qui han de decidir integrar-se en elles. Aquestes aliances contribuiran a diversificar els proveïdors i reduir la dependència de la Xina i els Estats Units, aplicant els principis d’"autonomia estratègica oberta" de Brussel·les.

Complicitat per a superar la crisi

D'altra banda, el cap del Consell ha reclamat la complicitat de l'empresariat per a continuar avançant en la recuperació de la crisi sanitària i econòmica, assegurant que les mesures restrictives per a contindre la pandèmia "es mantindran durant l'estrictament necessari", i que aniran acompanyades d'una nova convocatòria d'ajudes del Pla Resistir Plus que permetrà que totes les empreses puguen sol·licitar-les amb independència del sector al qual pertanguen i de si tenen deute comercial.

Puig ha assegurat que s'ha recuperat el nivell d'ocupació, però el virus roman i s'ha de continuar actuant en conseqüència i "ser corresponsables".

Finalment, ha manifestat sentir-se orgullós per l'empresariat de la Comunitat Valenciana que representen més de 150 empreses líders, 270.000 ocupacions, i una facturació del 65% del PIB de la Comunitat Valenciana.