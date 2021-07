Jorge Sanz, ilusionado por ser abuelo a sus 51 años: "Comienza la etapa más bonita de mi vida"

A sus 51 años -a finales de agosto cumple 52-, Jorge Sanz está más feliz que nunca por poder vivir la mejor etapa de su vida. El actor va a ser abuelo, pues su hija mayor, Marta, está embarazada.

El intérprete ha confesado a la revista ¡Hola! que está muy ilusionado con la noticia de la llegada en las próximas semanas de una niña a su familia: "Ahora comienza la etapa más bonita de mi vida".

Su hija de 30 años va a ser madre por primera vez junto a su pareja, Manuel, de una pequeña a la que llamarán Vega.

El actor tiene otros tres hijos: Merlín, de 18 años, fruto de su relación con la también actriz Paloma Gómez; Lope, de 6, hijo con su actual pareja, la empresaria portuguesa Aurelie Domingues; y un niño de 19 años apadrinado al que considera como a un hijo más. Pero a Marta no la conoció hasta que ella tuvo 18 años, pues fue fruto de una relación que tuvo en los 90 durante el rodaje de la película Los jinetes del alba.

"Me enamoré de su madre, Isabel", ha explicado a la revista. "Tenemos los mismos gustos musicales y todo empezó porque me dejaba poner música en su bar. Tuvimos una relación breve. Ella se quedó embarazada y decidió tener el bebé sola. Terminé la película y me fui".

Jorge Sanz ha asegurado al magazine que, durante ese tiempo alejado de su hija, escribió en una libreta todo lo que quería decirle, y cuando cumplió 18 años la llamó: "Nos reencontramos. A los tres meses ya estaba viviendo conmigo en Madrid. Me quiere con locura y yo la quiero con locura".