El jutge demana a les empreses de Francis Puig que aporten documentació sol·licitada per Fiscalia

El passat 1 de juny el magistrat instructor va demanar a l'entitat Canal Maestrat S.L, davant la voluntat manifestada per aquesta empresa, que presentara en el termini de deu dies les factures físiques relacionades per a l'obtenció de les subvencions rebudes de la Generalitat Valenciana i de la Catalunya, corresponents als anys 2015 a 2018, tots dos inclusivament.

Més recentment, en una providència del dia 22 d'eixe mes, i davant l'informe del fiscal, va ampliar el requeriment anterior a les entitats Comunicacions dels Ports i Mas Mut Produccions S.L. perquè aporten igualment les factures.

A l'informe, el fiscal assenyala que va demanar que s'aportaren al procés notes registrals de dos societats dels Adell Bover, una proveïdora de servicis a les empreses de Francis Puig i que va declarar vendes a Comunicacions dels Ports en 2017 i 2018, a Canal Maestrat en 2017 i a Kriol en 2016 i 2017.

En la mesura en què es tracta d'aclarir si les empresa investigades van incórrer en les despeses subvencionades o si van ser simulats per a obtindre les ajudes, Fiscalia entenia necessari examinar què servicis van rebre o van contractar amb tercers per a poder acreditar la realitat de l'activitat. En aquest cas, el ministeri públic va seleccionar a una de les empreses en ser proveïdor recurrent en la majoria de les empreses.

Per a açò, segons el fiscal, no és necessari tindre la condició d'investigat en el procediment si no que n'hi ha prou amb constatar l'existència de relacions comercials amb les investigades, a títol de proveïdor, de les quals no es té cap sospita d'il·licitud, i determinar si les entrega de béns van permetre a les empreses sota sospita executar l'activitat per la qual van rebre subvencions.

A més, a l'informe, al que ha tingut accés Europa Press, s'oposa a la petició de la defensa de Francis Puig perquè la Guàrdia Civil no investigue un possible delicte de blanqueig de capitals i assenyala que no es pot dirigir als seus efectius cap tipus de mandat o advertiment per a limitar la investigació a una figura determinada perquè l'objecte del procés no és estàtic.

CONSULTA MOVIMENTS A LES COMPTES

Si que considera la representant de la Fiscalia que una de les diligències acordades per l'instructor en una de les actuacions sobre consulta de moviments bancaris dels comptes de les empreses investigades no es va executar en els termes acordats en eixa resolució, perquè es va fer la consulta als fitxers del Sepblac -que no estava autoritzada- i no en l'AEAT, que era el que en realitat s'havia sol·licitat.

Fiscalia assenyala desconéixer el motiu d'eixa consulta i si va poder haver-hi cap mena d'error en la seua confecció que autoritzara a la Guàrdia Civil a eixa comprovació, per la qual cosa demana comprovar eixos manaments i, en tot cas, esperar la consulta a l'AEAT.

Una vegada obtingudes les dades, demana al Jutjat que lliure manament als bancs en les quals tinguen compte obert i operatiu les societats Comunicacions, Mas Mut, Kriol, Canal Maestrat i Nova CB per a determinar les relacions mercantils entre elles.