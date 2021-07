Oposición pide la marcha de Espadas, que no tiene "dudas": "Soy imprescindible para la buena marcha de ciudad"

Tras las intervenciones de la oposición en las que se han insistido en el "declive" de la gestión municipal desde su nombramiento en el PSOE-A, se han sucedido las peticiones sobre su renovación y sobre la necesidad de tener un alcalde "a jornada completa", ante lo que Espadas ha defendido la solvencia de su equipo y recalca que "el concepto de media jornada depende de lo que sea jornada completa", destacando su trabajo "24 horas". "Me gustaría saber cuál es la jornada completa de quien habla de la media jornada del alcalde, sobre todo porque algunos el teletrabajo no lo conocieron en la pandemia sino que vivían en él hace tiempo, sobre todo muy de tele y poco de trabajo", apostilla, sentenciando que se ha quedado "muy tranquilo respecto a la continuidad de un socialista al frente del Ayuntamiento, dado que se constata el gobierno socialista en Sevilla no tiene alternativa de ningún tipo", al entender que la mayor crítica a su gestión se ha centrado en la colocación de los toldos.

Así, tras arrancar su intervención destacando el esfuerzo realizado este año ante la pandemia para atender la emergencia social desde unos ayuntamientos que "han estado bastante solos", pone en valor que el 70 por ciento de las medidas acordadas en julio de 2020 por la recuperación de la ciudad ya están en ejecución, primando lo "urgente", a lo que suma los más de los 90 millones de reducción de ingresos registrados por la pandemia, con bonificaciones a sectores afectados, y los 50 millones en gastos extraordinarios en desinfecciones de centros y vías, política social, contratación de personal o ayudas a empresas, cultura o deportes, así como la agilización de licencias, con 240 expedientes y 273 millones en carga. "Hemos estado a la altura de lo que se demandaba. No nos hemos puesto de perfil", destaca.

Mientras tanto, Espadas mira al futuro aposando con medidas de impulso a la recuperación económica, la ejecución de los fondos europeos -a los que se han presentado 90 proyectos por 1.400 millones-, la transformación digital y la lucha por cambio climático como "bases" de los próximos años. "La inversión pública y la transformación es la clave que puede aportar este Ayuntamiento para la recuperación", añade, mencionado el plan extraordinario de inversiones para la puesta en uso del patrimonio municipal del suelo, generando 53,7 millones, a la par que apunta a los 30 millones en marcha patrimonio, esperando llegar a 60 hasta 2023 con otras entidades.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz adjunto del PP Rafael Belmonte afirma que "el mejor legado de Espadas será dejar paso a una Alcaldía del PP" y entiende que "ha quemado la ciudad para un escalón más en su carrera política". Considera que "Sevilla siempre ha sido una estación más de paso" para Espadas y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, está siendo "un buen alcalde, supliendo las carencias del Ayuntamiento". "Mientras, Espadas se va del cargo sin terminar nada", insiste, añadiendo que "ha cambiado los viajes a Bruselas por rutas por Andalucía".

Igualmente, el portavoz adjunto del PP Juan de la Rosa entiende que ha sido un "año histórico, con brazos tendidos de la oposición mientras Espadas está de perfil sin decidir". "Hoy está viviendo un debate donde la silla de alcalde le está quemando porque defender Sevilla va en contra de sus intereses partidistas, mientras está vendiendo este año todo lo que iba a vender cuando acabara la legislatura, como Altadis o el Plan Respira. Ahora tiene que defender intereses regionales antes que los de Sevilla", recalca, viendo a un "Espadas sumiso y obediente con las instrucciones de Pedro Sánchez por encima de todo". "Es un año muy complicado para todos, pero muy productivo para Espadas", asevera.

La portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha avisado del "declive evidente en la gestión, en el día a día" y se pregunta si Sevilla "puede permitirse tener a Espadas a media jornada", tras criticar "las cortinas de humo y el márketing para tapar la situación real". Además, ve legítimo que lidere el PSOE-A y le advierte de que si "lo primero que ha hecho es reunirse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para decirle que le aprobará la Ley del Suelo, quizás no es el mejor camino para conformar una mayoría progresista para Andalucía".

Serrano ha abogado por una "impugnación" del actual modelo de ciudad, ya que "no hay cambios sustanciales respecto a gobiernos anteriores de derechas". "No se ha sido valiente para cambiarlo", manifiesta, mirando a la "enorme brecha de pobreza de unos barrios con otros". Además, recalca que "no se está tomando en serio la especial emergencia climática en Sevilla". Por último, ha hecho mención a los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento, como el Plan Respira, el primer paso para la regulación de los pisos turísticos y las ayudas alimentarias.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha advertido de que "los sevillanos han estado por encima del gobierno municipal", que considera que "en estos últimos meses no han estado centrados en los asuntos de la ciudad, han estado dispersos". Así, pregunta a Espadas si "en la dualidad de cargos tiene el tiempo suficiente de asumir el reto de seguir siendo alcalde de Sevilla", ya que afecta a la "estabilidad". "Necesitamos un gobierno centrado y un alcalde al timón. La ciudad merece un alcalde al cien por cien y no a tiempo parcial, sobre todo cuando hay que meter la sexta marcha", ha dicho, tras instar a acelerar su renovación en la Alcaldía.

Pimentel pone en valor los acuerdos de gobierno alcanzados anteriormente con Espadas, donde "fuimos generosos y no sacamos réditos políticos", advirtiendo de que, incluso, si se hacen cálculos, Cs habría salido perdiendo. Lamenta que Espadas se haya dedicado a hacer política ahora "en solitario" y considera que la ciudad, más allá de la Covid, "no está mejor que hace un año", mencionando la limpieza, el arbolado, las ayudas a autónomos o empresas o la situación de los barrios más pobres. También lamenta que se quede en una "declaración vacía" el compromiso con la sostenibilidad y pide apostar por el empleo y la economía del conocimiento.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha criticado la "mutación" del alcalde, que asegura que ha pasado de ser "inoperante en muchas cuestiones a estar directamente ausente". Insiste en que "Sevilla tiene que tener un alcalde a tiempo completo" y alerta del "agravamiento" de problemas en la ciudad, como la inseguridad o la suciedad, o avisa de "los problemas de movilidad" que causarán el Plan Respira.

Por último, la portavoz del PSOE, Adela Castaño, critica que se haya hablado de "todo menos de los problemas de los sevillanos". "Sevilla se posicionó nacional e internacionalmente en el primer mandato de Espadas, aunque, tras la pandemia, todos hemos tenido que hacer un cambio", señala, tras lo que ha agradecido el esfuerzo de las formaciones en esta coyuntura. También ha defendido la labor de Espadas, recalcando que "éste es el alcalde de la ciudad y la ciudad lo sabe y lo reconoce, pero lo peor de todo es que la oposición también lo sabe", ha dicho lamentando las críticas recibidas. "Damos lo mejor de nosotros mismos para que ningún sevillano se sienta desatendido", concluye.