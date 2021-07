Paloma García-Pelayo para los pies a Alessandro Lecquio en 'El programa del verano': "Eso es antiguo y machista"

El divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas lleva meses dando que hablar, además, la nueva relación del torero con Ana Soria se ha convertido en uno de los temas favoritos de la prensa rosa española. Este martes, los colaboradores de El programa del verano han analizado la nueva noticia que concierne al matrimonio, y es que parece que la pareja ya ha llegado a un acuerdo amistoso para, finalmente, firmar los papeles del divorcio.

Alessandro Lecquio ha hablado sobre la relación que mantienen el diestro y la joven estudiante de Derecho, y uno de sus comentarios ha hecho estallar a una de sus compañeras. "Entonces, podríamos decir que Ana Soria lleva tres años siendo la amante de Enrique Ponce...", ha apuntado el conde. "Sí, era amante de antes", ha añadido Antonio Rossi. "Eso es un poco antiguo, ¿no te parece? Es un poco antiguo y machista", ha respondido Paloma García-Pelayo.

"No, él sigue bajo todos los efectos casado", ha replicado Lecquio. En ese momento, Joaquín Prat ha frenado en seco a su compañero: "Ay, por favor. Esa pantalla la hemos superado hace muchos años, afortunadamente". En ese momento, el aristócrata ha seguido defendiendo su postura y ha añadido, sobre Ana Soria: "Ella está deseando casarse con él, deseando".

Los colaboradores han defendido que no puede relacionarse las ganas de la joven de casarse o no con su pareja con que haya un interés económico o social. "Eso de vivir amancebado, que se decía antes, no hace mucho, por cierto", ha comentado Prat. "Las cosas no han cambiado", ha apuntado Lecquio. En ese momento, el presentador ha lanzado una pulla a su compañero para cortar su intervención: "Las cosas han cambiado, algunas personas no".

No obstante, la cosa no se ha quedado ahí, y es que el conde italiano ha vuelto a mostrar cuál es su forma de pensar. El programa estaba analizando los rumores que apuntan a una posible relación entre María José Suárez y su íntimo amigo Álvaro Muñoz Escassi tras su reciente separación de Jordi Nieto, cuando Lecquio ha querido dar un apunte. El tertuliano ha opinado que la modelo podría recurrir al jinete como un salvavidas tras sus desencantos amorosos.

Paloma García-Pelayo ha pedido a su compañero que aclare qué estaba insinuando y él ha añadido: "Lo quiere para esta noche fiesta, fiesta, fiesta... Cada vez que María José Suárez tiene una crisis se consuela en el hombro de Álvaro Muñoz Escassi, lo hizo con Feliciano y ahora con Jordi Nieto, punto". Ante los comentarios denominados "machistas" por su compañera, la colaboradora solo ha alcanzado a comentar: "¡Venga! Otra más, otra más".