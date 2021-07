El CVC alerta de l'impacte "bestial" de la Covid en la cultura i reclama una nova Llei de Patrimoni

20M EP

El Consell Valencià de Cultura (CVC) alerta de l'"impacte bestial" que la pandèmia ha tingut sobre les indústries culturals, al mateix temps que subratlla que una dels principals aprenentatges que deixa aquest període marcat per la Covid és que la cultura és "un ben essencial i sense ella no som persones completes". Així mateix, l'òrgan consultiu anima a treballar en una nova Llei valenciana de Patrimoni Cultural, ja que l'actual no arreplega "excessivament bé" realitats com les del patrimoni audiovisual o digital.