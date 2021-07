Mireia ('OT 1') relata en 'Sálvame' sus 13 años de maltrato: "Me cortó el teléfono, sacó el dinero, cambió la cerradura..."

Mireia Montávez, quien saltó a la fama gracias a su paso por OT 1, acudió este lunes a Sálvame para hablar de los malos tratos que sufrió por parte de su exmarido durante los 13 años que duró su relación. La cantante desveló los primeros detalles en una entrevista con la revista Semana, aunque en esta ocasión decidió sincerarse en una nueva charla conducida por Paz Padilla.

"Me casé muy enamorada, pero con el tiempo van pasando cosas. Tuvimos un bajón muy grande. Lo dejamos por un tiempo. Se dio otra oportunidad y fue lo peor que hice en mi vida: volver", avanzó la artista, que admitió que ya había roto con Antonio Rodríguez en una ocasión, aunque al vivir ambos bajo el mismo techo y sufriendo problemas económicos, decidió retomar la relación.

Sin poder contener las lágrimas, Montávez explicó que, tras darse la segunda oportunidad, la situación empeoró: "Cuando yo empiezo a acceder es cuando empieza todo a ir a peor. Conforme va pasando el tiempo cada vez pasan más cosas en la relación. Llegué a sentir que no valía nada". "He tardado cinco años en dejarlo. Pensé que sola no podría sacar adelante a mis hijos", añadió después.

He tardado cinco años en dejarlo, pensé que sola no podría sacar adelante a mis hijos"

La entrevistada reconoció que sus problemas económicos la "ataron" a la relación y que le duele que su vínculo no haya terminado bien: "Cuando has querido a una persona, la tienes que seguir queriendo. Yo ya no estaba enamorada de él, pero el respeto debería estar cuando alguien se separa".

Montávez convivió con su expareja durante el confinamiento, una etapa que le fue "muy complicada". "Por mi trabajo, por la música, casi todo el tiempo lo pasaba en casa. Todo era con él y todo se hace un mundo. Cuando llega el confinamiento todo fue terrible". Más tarde, consiguió separarse de Rodríguez.

"Me metí en una empresa de limpieza en la que estoy ahora. Al salir de casa, conocer a gente... empiezo a darme cuenta de cosas. Trabajo con uno de mis mejores amigos. Lo que me pasaba en casa todo lo fui apoyando en él, hasta que cogí fuerzas para salir de ahí", apuntó, admitiendo que la posibilidad de trabajar le ha permitido respirar, aunque aspira a encontrar algo mejor: "Tengo fibromialgia y es un trabajo que no me viene bien con mi problema de salud".

Por otro lado, la exconcursante de Operación Triunfo dijo que, en los últimos años de relación, ella y su expareja eran "meros compañeros de piso": "En ese momento de la relación me sentía una persona nula. Todo lo hacía porque él decía que era bueno para mí".

"Yo estaba allí y ya está. Lo más duro es cuando le dije me que quería separar. Psicológicamente estaba muy machacada. Las discusiones, los gritos, las malas formas, las malas palabras... No descansaba. Llegaba tarde al trabajo. Perdí casi 15 kilos. Fue todo muy rápido y pasaron muchas cosas malas en casa", añadió.

"Perdí casi 15 kilos, fue todo muy rápido y pasaron muchas cosas malas en casa"

Su exmarido no admitió que ambos se separaran: "Me cortó el teléfono. Sacó el dinero de las cuentas. Cambió la cerradura. No tengo recuerdos míos, ni de mis hijos. No tengo absolutamente nada. Él hace unas declaraciones públicas y me veo obligada a hablar de lo que yo no quería. Es mentira todo lo que cuenta".

"Que dejes una relación no quiere decir que intenten destrozarte la vida. Ha llegado a atacar con palabras muy feas a uno de mis mejores amigos. Tengo pruebas, no me importa enseñarlas. Se ha metido con él y con su orientación sexual para que no esté a mi lado", expresó, a lo que añadió: "Yo no quería nada. Solo pedí una orden de alejamiento, pero me la dieron por nula porque había salido de la casa y no había pruebas suficientes. Grado medio de maltrato".

La entrevistada apuntó que se encuentra "bien" a pesar de estar pasando un momento difícil. "Estoy bien. Ya pasó y estoy bien. Ha intentado hundirme. Tuve ayuda de verdad. Ahora estoy yendo a una psicóloga. Pero lo más importante es que tengo la ayuda de mi familia", sentenció.