Cada vez se le está dando mayor importancia a las cuestiones de salud mental y por eso hay diversas empresas tratando de mejorar el tratamiento para poder lidiar con sus problemas derivados. Por ello Liam Payne, que ya ha hablado en alguna ocasión de los graves momentos de angustia por los que pasó cuando era miembro de One Direction, ha decidido invertir en un laboratorio que está buscando una nueva fórmula para combatir la depresión severa a través de un llamativo método: el uso de setas alucinógenas.

Payne, que también ha tenido diversos episodios de alcoholismo, se habría animado a pagar parte de las investigaciones que ATAI Life Sciences, que así se llama la empresa, está realizando con las propiedades de estos estupefacientes, tal y como ha hecho público el mediático inversor y empresario de origen africano (nació en Botsuana pero se mudó muy joven a Manchester) Steven Bartlett.

Bartlett, quien es conocido en Reino Unido por ser uno de los conductores del programa de la BBC Dragon's Den, en el que precisamente se buscan ideas originales para ser convertidas en lucrativos negocios, ha hablado sobre ello en la ceremonia de entrega de los premios a los mejores podcasts que se realizan en las islas británicas.

"Ya se están realizando las primeras pruebas clínicas para conocer la eficacia de un componente psicodélico muy concreto, que se encuentra en las setas alucinógenas", ha señalado el emprendedor, quien habría sido el principal responsable de que el cantante de 27 años se interesase por esta aventura empresarial.

"Desbloquea tu subconsciente y refuerza aquellos mecanismos que son capaces de resistir la depresión. Esta no es algo demasiado visible, no es como que te arda la cabeza, tiene mucho más que ver con aquello que has vivido, con lo que te ha pasado", ha agregado Bartlett, que cree que cambiará de forma radical la manera en la que la medicina ha enfocado el tratamiento de las enfermedades mentales.

"Se trata de la compañía más importante del mundo en investigación sobre cómo lo psicodélico puede cuidar de tu salud mental. Y lo que se busca reivindicar no es su uso legal en la calle y de manera descontrolada, sino que pueda emplearse abiertamente en el ámbito clínico", ha finalizado.

Hasta el momento, ni Liam Payne ni su representante han hecho declaraciones al respecto ni confirmando ni, tampoco, desmintiendo. Hace un par de años el cantante realizó unas declaraciones sobre su etapa en One Direction: "Creo que la industria debería preocuparse de proporcionar a los artistas el apoyo que necesitan para evitar que todo desemboque en enfermedades mentales".