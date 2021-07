Pablo Motos despide la 15ª temporada de 'El hormiguero': "Ha sido un privilegio haceros compañía este año tan duro"

Pablo Motos quiso concluir este lunes la 15ª temporada de El hormiguero (tras la entrevista a Anna Castillo y Carlos Cuevas, para presentar su nueva película, Donde caben dos) enviando un mensaje a los espectadores del espacio de Antena 3 que les han seguido durante todo el año.

El presentador anunció que volverán el próximo 6 de septiembre y se quiso dirigir a su audiencia para despedirse: "Ha sido un privilegio haceros compañía este año tan duro donde nos ha pasado de todo".

"Y os cuento de verdad, sinceramente, de repente, por encima del programa, todos los del equipo sentíamos que teníamos una especie de misión que era recargaros de alegría, que es el material del que está hecho la esperanza", afirmó el valenciano.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos continuó diciendo que "vamos a necesitar muchas dosis de esperanza para reconstruir este país después de todo lo que ha destruido la covid. Está todo roto y hay que volver a ponerlo en pie".

"¿Cómo lo hacemos? Pues os puedo decir dos cosas que he comprobado por experiencia propia. La primera, no confíes en la suerte. Tener suerte no te hará tener éxito, sin embargo, trabajar duro y mejorar cada día sí que te hará tener suerte", destacó.

La segunda era que "para conseguir tus sueños, lo mejor es estar despierto y observar con atención lo que tienes a tu alrededor. Hay una historia que me gusta mucho. Había un niño que estaba intentando levantar una piedra y no podía, y su padre le dijo: ¿Estás usando toda tu fuerza?".

"El niño le respondió que sí, y el padre le contestó que no lo estaba haciendo porque él estaba allí y todavía no le había pedido ayuda. Pues eso, mirad bien atentos a cuánta fuerza tenéis, os sorprenderá la cantidad de gente que está dispuesta a ayudaros", señaló Motos.

Para concluir, el valenciano comentó que "lo más importante es disfrutar de los afectos. La gente que te quiere y la gente a la que quieres es lo más importante, todo lo demás es paja. Que tengáis un buen verano. Gracias por querernos, nosotros también os queremos mucho".