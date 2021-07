Carlos Cuevas, en 'El hormiguero': "Nada más conocer a María León tuve una escena de sexo con ella"

Anna Castillo y Carlos Cuevas fueron los últimos invitados de la temporada de El hormiguero, que este lunes se despidió de los espectadores hasta el 6 de septiembre, día que volverán con nuevas entregas a Antena 3.

Los actores acudieron al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, Donde caben dos, un filme coral, que se estrena en cines el próximo 30 de julio, y que habla sobre las relaciones sentimentales.

"Es una comedia muy gamberra que tiene lugar un club de intercambio de parejas. Yo soy el camarero, el ojo que todo lo ve, el Gran Hermano del local", afirmó Cuevas. Castillo, por su parte contó que "mi personaje tiene una trama con su primo".

Pero el presentador quiso que su invitado explicara lo que le sucedió con María León, la actriz con la que comparte la trama de Donde caben dos: "Fue muy raro, a las 9 de la mañana en diciembre, muchísimo frío, en un almacén... Nada más conocerla, tuvimos una escena de sexo", señaló Cuevas.

"Prácticamente empezamos la película romántica por el beso", añadió el actor entre risas sobre su trama con León. Motos también destacó del filme que "los extras eran swingers de verdad".

Anna Castillo y Carlos Cuevas, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Cuevas respondió que "había un grupo que sí lo era para que la ficción quedara mejor. A mí me hicieron una proposición, pero no acepté. Para ellos era un lunes cualquiera, lo que a nosotros nos choca muchísimo, para ellos es solo ocio".

"La gente más joven ya tiene una manera de vivir las afecciones sexuales que yo nunca me he planteado, una forma más libre de entender las relaciones y el amor", aseguró Castillo, que también destacó que no hubo la clásica fiesta fin de rodaje.

"No hubo porque estábamos en plena pandemia. Aunque ya solo poder rodarla fue muy chocante, fue como volver a 2019 porque fuera había toque de queda, por ejemplo y nosotros rodando con gente enrollándose alrededor, besándonos...", recordó.