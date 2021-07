La Comunitat registra 2.855 casos des del dissabte i un mort i els ingressats augmenten fins als 379

Per la seua banda, un total de 2.805.304 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i ja compten amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- 2.241.164 persones. Per províncies: 266.477 a Castelló, 802.983 a Alacant i 1.171.704 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 419.892 persones: 239 a Castelló (43.165 en total); 530 a Alacant (152.665 en total); i 2.086 a València (224.060 en total). El total de casos no assignats es manté en dos.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.464: 809 a la província de Castelló, 2.849 a la d'Alacant i 3.806 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 379 persones ingressades i 51 llits UCI ocupats: 18 en la província de Castelló, 0 en UCI; 39 en la província d'Alacant, 4 d'ells a l'UCI; i 322 en la província de València, 47 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 1.825 altes a pacients amb coronavirus. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 405.869 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.295 a Castelló, 150.614 a Alacant i 212.902 a València.

El total d'altes no assignades s'eleva a 58, en registrar-se, des de l'última actualització, un alta no assignada. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 18.022 casos actius, la qual cosa suposa un 4,18% del total de positius.