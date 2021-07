Cvirus.- Puig anuncia que a la segona convocatòria del Pla Resistir Plus podran acollir-se empreses de tots els sectors

Així ho ha manifestat després de la reunió mantinguda amb representants de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa (CEPYME), Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (ATA), Unió Empresarial de la Província d'Alacant (UEPAL) i de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE), a la qual també ha assistit el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

Sobre aquest tema, ha explicat que l'objectiu de la segona convocatòria d'ajudes és arribar a totes aquelles empreses i professionals autònoms, de qualsevol CNAE, en el cas de les empreses que tributen per mòduls, i a aquelles que hagen registrat una disminució dels seus ingressos superior al 30% durant l'any passat i com a conseqüència de la pandèmia, en el cas de les empreses que tributen per estimació directa.

Així mateix, en aquesta segona convocatòria d'ajudes es flexibilitzen els criteris de despeses subvencionables, de tal manera que abastaran també els costos fixos causants de pèrdues comptables, independentment que s'hagen pagat o estiguen en deute.

A aquesta segona convocatòria podran tornar a presentar-se totes aquelles empreses que ja hagen formalitzat la seua sol·licitud en la primera, sempre que en la resolució de les ajudes no hagueren obtingut ja la màxima quantia establida de 3.000 euros, en el cas de les persones físiques i jurídiques que tributen per mòduls, i de 200.000 euros en el cas de les empreses que tributen per estimació directa.

Amb la nova convocatòria, la Generalitat pretén distribuir íntegrament entre les empreses valencianes els 647 milions d'euros disponibles en el Pla Resistir Plus amb l'objectiu de garantir la liquiditat i la solvència empresarial del teixit productiu, i especialment la d'aquells sectors més afectats per la pandèmia.

PRIMERA FASE DEL PLA RESISTIR PLUS

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha resolt ja els primers 7,4 milions d'ajudes directes de la primera fase del Pla Resistir Plus, dels quals es beneficiaran 2.627 empreses que havien sol·licitat la seua ajuda en aquesta fase, segons fonts de la Generalitat.

Els primers expedients resolts representen el 54,27% del total de sol·licituds formalitzades que s'han registrat per a la primera fase del procés, per la qual cosa el 45,73% restant es resoldran en els pròxims dies.

Aquestes primeres ajudes van dirigides a autònoms que tributen pel règim d'estimació objectiva o mòduls; a empreses de nova creació en 2019, així com a aquells negocis que hagen realitzat canvis en la societat mercantil.

El 87% dels expedients aprovats han sigut per import de 3.000 euros, és a dir la màxima quantia que podia sol·licitar-se en aquesta fase, i el restant 13% (345 expedients d'un total de 2.627) han sigut per una quantitat inferior, en registrar les persones sol·licitants deutes pendents per quantia inferior a la màxima establida.