Vaquero (PP) urge al Gobierno de Aragón a pagar ya a los municipios los dos primeros plazos del Fondo de Cooperación

Vaquero ha explicado que el Fondo, que se eleva a 20 millones de euros, se paga en cuatro plazos a lo largo del año y que este año estaba previsto pagar uno el 15 de abril, otro el 15 de julio, este jueves, el tercero en octubre y el cuarto el año próximo, pero los dos primeros no se han abonado.

En rueda de prensa, Vaquero ha recordado que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, anunció en febrero los pagos y ha destacado que "le sobrarían" 10 millones para las ayudas a la hostelería.

Además, ha pedido que publique de inmediato el listado de municipios que se adhieren al plan de ayudas a la hostelería, indicando que más de la mitad no lo van a hacer por tener sus propios planes locales o porque los establecimientos hosteleros de sus localidades no lo han solicitado, observando que a los Ayuntamientos que renuncien no les tiene que retener nada del Fondo de Cooperación Municipal.

"Aunque sea poco es suyo y les corresponde", además de que en esta parte del año los municipios empiezan a tener "tensiones presupuestarias". Ha subrayado que hasta ahora "más que recibir, los municipios han tenido que ponerlas" y ha exigido al Gobierno de Aragón que deje "esa deslealtad institucional que se ha convertido en ninguneo".

Mar Vaquero ha comentado que, actualmente, el Fondo de Cooperación Municipal es la única transferencia incondicionada que está garantizada por el Presupuesto autonómico, cobrando importancia en la presente etapa de pandemia, cuando los Ayuntamientos "han estado al frente" y "se han preocupado por atender la salud y las necesidades sociales y económicas de los aragoneses sin recibir ni una ayuda del Gobierno de España ni del Gobierno de Aragón", apoyándose el regional en las entidades locales "para que financien sus planes".

"Los municipios siguen asumiendo el riesgo y el Gobierno de Aragón hace el negocio", ha proseguido la diputada del PP, a cuyo juicio el Ejecutivo "se ha acostumbrado a aquello de invitar y que los demás paguen".

ALCALDES

La alcaldesa de Albalate del Arzobispo (Teruel), Isabel Arnas, ha dicho que el Gobierno de Aragón tiene sumidos a los Ayuntamientos en "la incertidumbre y el maltrato", avisando de que tras más de un año de pandemia "cada vez parecen mayores las afrentas".

Arnas teme que los Ayuntamientos tampoco reciban el segundo plazo del Fondo de Cooperación Municipal, añadiendo que las ayudas a la hostelería "ya llegan tarde porque muchos establecimientos han tenido que echar la persiana".

También ha llamado la atención sobre "la incertidumbre" que supone desconocer si en septiembre podrán celebrarse las fiestas patronales, suspendidas hasta el 31 de agosto, recalcando que "es aventurado organizar fiestas cuando no sabemos cómo va a estar la normativa", por lo que ha pedido "claridad, certidumbre y apoyo institucional".

El alcalde de Gurrea de Gállego (Huesca), Carlos Til, ha considerado que el Gobierno de Aragón "está haciendo que haya ciudadanos de primera y de segunda", subrayando que "no ha ayudado nada" durante la pandemia.

Ha apuntado que la cantidad que Gurrea de Gállego debe recibir del Fondo de Cooperación equivale al 50 por ciento de su gasto anual en Cultura, recordando que el Ayuntamiento ha tenido que pagar los gastos del colegio local y el Gobierno regional no ha dado "ni un euro".

Se ha preguntado si el Gobierno de Aragón "no va a ayudar en nada" porque ahora los municipios pueden gastar sus remanentes de tesorería, "que son de los vecinos y están porque ha habido una buena gestión".