Garrido comparecerá este próximo martes en el Parlament para informar sobre la resolución judicial del 'macrobrote'

La comparecencia de Garrido, solicitada a iniciativa propia, ha sido fijada por la Junta de Portavoces, para el próximo martes a las 10.00 horas, en el marco de la reunión de comisión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.

El objetivo de la comparecencia de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad será informar de la resolución judicial relativa al brote de estudiantes de la Península de viaje en la isla de Mallorca.

Hay que recordar que el pasado día 30 de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidió no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca.

En concreto, decidió no ratificar el confinamiento de las personas que hubieran dado negativo o a las que no se les hubiera practicado la prueba. La juez tomó esta decisión señalando que el Govern balear no había acreditado que estas personas fueran contacto estrecho de los jóvenes contagiados en el brote detectado.

Tras conocerse la sentencia, el Govern afirmó acatar la sentencia pero avanzó que la recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

EL PP CONSIDERA "INSUFICIENTES" LAS COMPARECENCIAS DE GARRIDO Y GÓMEZ

En cuanto a la comparecencia prevista para la próxima semana de la consellera Mercedes Garrido, el PP la ha considerado "insuficiente", al igual que la de la consellera de Salud, Patricia Gómez, quien ha comparecido esta semana en la Cámara Autonómica, ya que "la crisis afecta de forma transversal" a otras áreas, como turismo.

Hay que recordar que tanto PP como Vox habían vuelto a solicitar esta semana la comparecencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en relación al 'macrobrote', peticiones rechazadas por la Junta, y que no han recibido el apoyo de El PI y Cs, a quienes el portavoz del grupo de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, ha llamado "muletas" del Govern, mientras el portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha lamentado que "el Parlament está a las órdenes del Consolat".

En esta línea, Toni Costa (PP) ha acusado a Armengol de "continuar escondida en el Consolat" y ha criticado que considere que la crisis del 'macrobrote' "no es motivo suficiente para comparecer". "Ha comparecido por todas las televisiones y radios de España, menos en el Parlament", ha denunciado.

Por su parte, Vox ha considerado "una vergüenza" la decisión de la Junta, afirmando que la máxima representante del Govern debe dar explicaciones después de que un Juzgado declarase que "no se podía retener ilegalmente" a los estudiantes. Campos ha alertado de la "alarma social que ha creado la nefasta gestión de Armengol" y ha asegurado que las consecuencias para la imagen de Baleares "son abrumadoras".

CS PIDE "RESPONSABILIDAD"

Desde Cs, Guasp ha acusado a Costa de "manipular" lo ocurrido en la reunión de la Junta, tachando de "oportunista" la petición de comparecencia formulada por el PP. La diputada naranja ha defendido que la postura de Cs obedece a las demandas de la sociedad de "responsabilidad y no contribuir a dar un mensaje alarmista".

La portavoz de Cs ha sostenido que los términos en los que se formularon las solicitudes de Vox y PP no estaban "justificados". "Vox hablaba de detención ilegal, de menores 'liberados' del hotel gracias al auto, no vamos a apoyar una comparecencia con estos argumentos", ha apuntado Guasp.

PSIB Y UNIDAS PODEMOS CRITICAN EL "SEGUIDISMO" DEL PP A VOX

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha declarado que con este episodio "ha quedado claro" que PP y Vox "compiten para ver quién monta el circo más grande". Además, ha defendido la actitud de los jóvenes de Baleares por su respuesta "masiva" a la apertura de la vacunación para su franja de edad.

Finalmente, la portavoz socialista, Pilar Costa, ha denunciado el "seguidismo" del PP a Vox, "intentando sumarse a un circo en lugar de formar parte de la solución". Costa ha defendido que el Govern ha sido transparente con las comparecencias de Garrido y Gómez.