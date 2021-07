La presión hospitalaria crece ante la quinta ola: los ingresos por Covid ya superan en casi un 60% a las altas

La presión hospitalaria crece en plena quinta ola del coronavirus que aunque menos virulenta sí que va creciendo en España. Se se ven los datos del último día, los ingresos ya son un 59,6% superiores a las altas diarias (562 ingresos hospitalarios frente a 352 altas). En todo caso, la tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,6% mientras que la de UCI está en un 6,88%, una cifra muy baja si tenemos en cuenta los picos alcanzados en anteriores olas de la pandemia.

Los ingresos están en auge, tanto es así que han subido un 30% en solo una semana: el 2 de julio había 2,412 pacientes en los hospitales de España por coronavirus, mientras que a 9 de julio ese dato es de 3.121 personas. La situación varía mucho en función de la comunidad autónoma.

La más afectada es Cataluña, donde la pandemia avanza sin freno, con otros 8.499 contagios en 24 horas y ya 717 ingresados en hospitales, más de un 50% más que hace una semana, a las puertas de otro fin de semana de riesgo, ante lo que ya hay expertos que aconsejan ampliar restricciones, como el toque de queda.

El aluvión de casos está desbordando la atención primaria y volviendo a llenar los hospitales, que ya llevan seis días sumando más pacientes con Covid y aumentando los enfermos graves en la UCI. Actualmente hay 717 personas hospitalizadas con coronavirus, 54 más que este jueves y 243 más que el pasado 2 de julio, lo que supone un incremento del 51 % en los últimos siete días. De estos, 142 están en la UCI, cuatro más que la víspera y 22 más que hace una semana, con una edad media que ronda los 50 años.

El peligro de saturación, en la atención primaria

La jefa de Epidemiología del Hospital del Vall d'Hebron, Magda Campins, ha considerado en declaraciones a Catalunya Ràdio que "no es prudente" celebrar el Cruïlla o eventos similares que reúnan gran cantidad de personas, porque los test de antígenos no son 100% fiables y, además, ya se ha observado que en los festivales que los asistentes se van bajando la mascarilla conforme avanza la noche.

De continuar esta "tremenda" subida de contagios, Campins ha indicado que convendría un toque de queda, restringir horarios de bares y reinstaurar la mascarilla en exteriores, ya no solo para evitar mayores afectaciones en los hospitales, sino también para no dar facilidades al virus para que mute a una variante que pueda escapar a las vacunas. Si bien el crecimiento en los hospitales no cesa, está aún lejos de niveles de anteriores olas gracias a la vacunación, pero en cambio sí sufren una "extrema saturación" los centros de atención primaria.

Madrid, Navarra o Castilla y León son otras de las comunidades con mayor ocupación de camas hospitalarias, aunque en porcentajes todavía muy bajos en comparación con olas anteriores. Asimismo, en la Comunidad Valenciana hay ya 291 personas ingresadas y, de ellas, 31 en UCI, según datos de la Conselleria de Sanidad.