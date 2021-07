El Consell aprova els estatuts de l'UJI, que inclouen una actualització de l'estructura orgànica

La reforma afecta a part de l'articulat dels estatuts i es duu a terme amb la finalitat d'adaptar-los a regulacions normatives posteriors a la seua aprovació i renovar el funcionament institucional d'alguns òrgans, instituts i fundacions universitàries, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Alguns aspectes d'aquesta reforma fan referència al professorat amb vinculació permanent per a la possibilitat de presentar-se a determinats càrrecs universitaris. També, s'ha necessitat introduir la regulació bàsica de l'Escola de Doctorat en els Estatuts que regulen de forma detallada el seu propi reglament.

Altres accions emmarcades en aquesta aprovació implica regular els nous càrrecs no previstos estatutàriament (com per exemple els vicerectorats adjunts). També s'actualitzarà la representació departamental en el Consell de Govern, la composició de les juntes del centre, la Unitat d'Igualtat, la Sindicatura de greuges, entre altres modificacions.

L'actualització de l'estructura orgànica i la composició de les fundacions i les entitats amb personalitat jurídica pròpia.