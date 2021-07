El Consell aprova endurir les sancions a botellons de més de quatre persones amb multes de fins als 30.000 euros

Aquest canvi en el règim sancionador entrarà en vigor aquest dissabte, després de la publicació de la resolució en una edició 'bis' del Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) al llarg d'aquest divendres. És una de les mesures que va acordar la taula interdepartamental COVID per a frenar l'expansió de contagis entre els joves, a proposta conjunta de les Consellerias de Sanitat i Justícia.

En concret, seran sancionats amb multes de 601 a 30.000 euros les persones que participen en botellons de més de quatre persones o en festes on no es respecten les mesures. Els organitzadors d'aquests últims esdeveniments s'enfrontaran a multes d'entre 30.001 a 60.000, que podran ser acumulatives perquè passa a estar considerat com a falta molt greu.

A més de l'enduriment de les sancions, la Generalitat ha acordat modificar la Llei de Salut de la Comunitat de 2014 perquè la Conselleria de Sanitat puga modificar l'horari de venda d'alcohol, actualment fixat fins a les 22 hores, en funció de l'emergència sanitària.

La intenció és establir l'horari fins a les huit de la vesprada en tots els establiments, inclosos supermercats, hipermercats o ultramarins, amb sancions per als quals ho incomplisquen, segons ha precisat la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal com a portaveu de govern.

Precisament, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit la reunió de coordinació de seguretat de mesures Covid-19, a la qual ha assistit també la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i representants dels ajuntaments de València, Castelló i Alacant.

Després de la trobada, Bravo s'ha referit a l'aprovació d'aquest decret llei de modificació del Règim Sancionador Covid dirigit a perseguir el botelló que, una vegada entre en vigor, considerarà aquesta pràctica com a "infracció greu".

"GRAN FACTOR DE RISC"

"Hem volgut centrar-nos en el control d'aquest tipus de festes i reunions perquè és en el marc d'aquestes relacions socials entre joves on tenim el major índex de contagis" de covid, ha dit Bravo, qui ha subratllat que el botelló s'està convertint "en un gran factor de risc" pel que comportarà multes elevades.

L'objectiu que es busca amb aquest enduriment és, segons la consellera, un "efecte dissuasori". "Confiem en els joves però volem recordar que el virus està atacant a tots i un 10% dels joves que han passat el covid estan tenint seqüeles molt importants", ha exposat Bravo, que ha apel·lat a la responsabilitat de la joventut.

En aquesta línia, ha mostrat la seua confiança en què els joves compliran les mesures sanitàries acordada i que, amb el treball de les forces de seguretat, "aconseguirem reduir el nombre de contagis".