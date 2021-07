El significado que está detrás del mono amarillo con el que Rocío Carrasco se estrenó en 'Sálvame'

Si algo ha sido tan icónico como la docuserie de Rocío Carrasco, son los trajes que la tertuliana ha llevado durante este viaje tan conmovedor y que tantas emociones ha despertado.

Primero la vimos llorar y desnudar su alma con un llamativo traje fucsia que al final se convirtió en todo un símbolo de la televisión feminista. Más tarde, para sus intervenciones en los platós, lo cambió por otro en color azul klein, una tonalidad que trasmite confianza y tranquilidad.

Después de esta trayectoria, no es de extrañar que para su vuelta a Sálvame haya escogido un color con tanta fuerza y tan significado como el amarillo plasmado en un mono.

Para su vuelta apoteósica, Rocío se ha decantado por un color que trasmite la alegría, la energía, la fuerza y por supuesto, el poder, exteriorizando de esta manera como se siente y marcando el camino de la nueva etapa que esta por venir.

Según el artista Alexander Theroux en su libro The Primary Colors, el amarillo se envuelve en un gran enigma: "Pocos colores producen en el observador una tal sensación de ambivalencia o dejan en él connotaciones y contradicciones tan potentes y viscerales: deseo y renuncia; sueños y decadencia; luz brillante y superficialidad. Oro aquí y aflicción allá. Una dualidad de opuestos parece misteriosamente constante", sentimientos opuestos que también ha despertado la docuserie de la hija de Rocío Jurado.

Como hemos podido comprobar, Rocío no ha vuelto para ser una colaboradora más, sino para ejercer de defensora de la audiencia en una sección propia a la que han llamado Hable con ella. "Vamos a dar cabida a espectadores conocidos y famosos que se encuentran en la misma situación o similar a la mía de los que se dicen cosas que no son y yo pongo mi teléfono a su disposición", ha explicado ella misma.

Carrasco se ha mostrado ilusionada con este nuevo proyecto y en su anuncio contó cómo se había gestado todo: "Esto se ha decidido hace 4 días. No estaba previsto cuando comenzó la docuserie. No he tenido ese momento de pensar ¿qué voy a hacer ahora? Recibí la propuesta… Yo estaba en casa con una compañera, preparando la segunda temporada, y me llamaron. Me llamó Adrián por teléfono y me dijo que había pensado esto y me preguntó si me apetecía. Me puse un poco nerviosa y le dije que me diera un día más y me dijo que sí. Fidel me dijo que si estaba fuerte lo hiciera. Adrián me dijo que se lo tenía que decir pronto, porque empezaba a la semana siguiente".

De momento, Rocío Carrasco se ha encontrado con los que van a ser sus nuevos compañeros los cuales le han recibido con los brazos abiertos, aunque la televisiva es consciente que tendrá que enfrentarse a aquellos que han sido muy críticos ella, como Kiko Matamoros.