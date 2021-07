Kiko Rivera, en 'La Resistencia': "En el banco tendré como un millón y medio de euros"

La visita de Kiko Rivera a La Resistencia este miércoles dio para multitud de anécdotas y comentarios sobre la vida del hijo de Isabel Pantoja, pero Broncano no dejó pasar la oportunidad de hacerle sus dos preguntas clásicas: Sexo y dinero.

"Soy un tío normal, aunque follo poco", afirmó el invitado para sorpresa de Broncano. "Hace tiempo que no preguntaba por dinero y sexo, pero esta segunda ya la has contestado, luego te pregunto por lo otro", afirmó el presentador.

"Te explico el motivo, tengo tres hijos. Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo", admitió entre risas Rivera. "Es complicado porque cuando mi mujer tiene ganas, yo no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede", añadió.

Y destacó que "muchas veces estaba haciendo un directo de Twitch y a ella le apetecía, pero le decía que no podía". Añadió que "cuando los dos tenemos ganas a la vez, está la niña por medio y no se puede".

"Follar con niños es complicado" pic.twitter.com/QgV5GNBTST — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 7, 2021

"Me falta que me digas cuánto dinero en el banco tienes", comentó Broncano. "Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro", contestó Rivera.

El DJ se puso pensativo, se rascó la cabeza y afirmó que "tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...".