Bigott porta el seu "inclassificable univers" a la Casa de la Mar el 24 de juliol

Impulsat per una "torrencial pulsió creativa" i amb "la seua desbordant imaginació com a única frontera", Bigott porta des de l'any 2006 donant forma amb admirable perseverança a "un inclassificable univers en contínua expansió", ha destacat la promotora de l'esdeveniment.

L'artista acudeix a València amb el seu onzé disc d'estudi "pur i real", 'This Is All Wrong', dotat de la personalitat d'una playlist que "resulta impossible deixar d'escoltar".

Cada cançó eixida del seu laboratori "comparteix el caràcter de clàssic immediat, pareix haver habitat des de sempre en l'imaginatiu cosmos d'aquest artesà que, amb complex d'astrònom, indaga en l'infinit en busca de nous objectes brillants", ha assegurat la promotora.

El concert tindrà lloc a les 20 hores, amb obertura de portes a les 19 hores. Les entrades estan a la venda per 12 euros en venda anticipada i 15 euros en taquilla.