Un año de los Pactos de la Villa: Almeida presume de cumplir el 87% del acuerdo mientras Maestre se sale de la foto

El 7 de julio de 2020 los madrileños asistían a un acontecimiento casi histórico. Tomando de ejemplo los Pactos de la Moncloa firmados en 1977, durante la transición española, los cinco grupos municipales sellaban un documento con 352 medidas para la reactivación de la ciudad de Madrid tras la pandemia. Los Pactos de la Villa fueron y son el primer ejemplo de consenso político en la capital matritense.

Ha pasado un año de aquella simpática foto. Hoy, 7 de julio de 2021, los grupos políticos han posado ante cámaras distintas. A las 9.30 am el alcalde citaba a los medios en la propia plaza de la Villa para inaugurar unos buses eléctricos. Todos los grupos estaban invitados, pero solo han acudido Cs y Vox, en representación de la oposición. "Entendemos que es un pobre intento de responder nuestra la convocatoria en la que íbamos a hacer un análisis de cómo habían ido los pactos de Cibeles", responde la líder de Más Madrid que, un rato más tarde daba su balance del "incumplimiento" de los acuerdos.

Mientras José Luis Martínez-Almeida presume de haber ejecutado, o al menos tramitado, el 87% de las 352 medidas, Rita Maestre le acusa de incumplir los pactos. "Almeida tuvo una oportunidad de oro para hacer historia, pero la ha tirado a la basura. Es un alcalde sin ideas, más interesado por confrontar con Sánchez y servir a Ayuso que por trabajar y plantear iniciativas para la prosperidad de nuestra ciudad".

Eso sí, ninguno se arrepiente de aquella firma. "Estoy orgullosa de haber contribuido a generar certeza y tranquilidad en ese momento para la ciudad; hicimos lo que nos correspondía", dice Maestre. En su caso, él "no los firmaría este año" porque lo que hace es "ejecutarlos". Por ejemplo, la tarjeta familias, un plan municipal de emergencias, el plan alquila, el proceso de electrificación de la EMT o el carril bici de la Castellana que se está ultimando.

Unos ejemplos que no han convencido a la líder de Más Madrid. "La Tarjeta Familias ha llegado solo al 18% de lo previsto, el Plan B Concilia no existe; no han desarrollado el Observatorio de la vivienda; ni hay tarifa plana de BiciMAD, ni peatonalizaciones importantes, ni una red coherente de carriles bici, ni avances en la M-35", ha sentenciado. "En la parte económica, incertidumbre con el futuro de Mercamadrid y cero ayudas a las pymes y autónomos; y nada tampoco para la cultura, que ha recibido cero ayudas a la creación y a los artistas".